雲豹二代M2樣車戰測首曝光 台灣甲車血統正式註記

2019-08-01 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部正式對外披露雲豹二代甲車最新M2樣車在濁水溪進行戰術測試的畫面。國防部也首度以官方的角度說明，國軍廿年前設計堪稱「雲豹甲車始祖」的CM31甲車，是軍備局派人赴愛爾蘭接受設計訓練後，返國研製而成。

軍備局是在1986年起戰車發展中心，派遣工程師前往愛爾蘭提摩尼科技有限公司（Timoney Technology Limited of Ireland）學習，在1992年與1993年各完成一輛原型車，過程間愛爾蘭技師曾來台協助測試，並於1997年在集集正式公開以雲豹為名的CM31 6X6輪型裝甲車。外界雖熟知我國輪型甲車這段「血脈」淵源，但軍方過去鮮提及此事。

因為當時國防部與陸軍並未接受CM-31甲車的構型，車種並未進入量產。兩輛CM31原型車在陳水扁執政時期，轉用作「萬鈞計畫」預備車輛，目前雖已功成身退，由新一代雲豹甲車接替任務，但至今仍停放在總統府後方的202指揮部內。

國防部「莒光園地」日前播出「國車國造—八輪甲車研製專題報導」，回顧國軍研發戰甲車從六輪甲車到八輪甲車的歷程，當年設計CM-31的前兵整中心研發處長李天明受訪表示，「這期間我們受了戰甲車訓練，並到愛爾蘭接受輪型甲車設計訓練，CM31就是他當時設計的戰車」。

片中同時披露，CM34 30鏈砲型甲車已展開量產工作，除參演實彈射擊畫面外，片中同時披露CM34在濁水溪越河的畫面。此外，研發測試中被稱為「雲豹二代」的M1、M2樣車，也在片中首度「官洩」，展現在濁水溪進行多地形戰術測試的實況。

國防部在片中強調，軍備局209廠針對軍種需求持續研發精進，進行新一代甲車M1與M2樣車的生產與測試，以符合未來戰場作戰的要求，研發官兵披露團隊披星戴月投入這項研發任務；而不論是CM32、CM33至CM34八輪甲車量產服役，以至延生車型M1與M2樣車，已證明我國在輪型甲車的研製能力。