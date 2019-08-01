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共軍2萬多噸巨艦擦撞我貨輪挾往廈門 海巡百噸艇截回

2019-08-01 11:51聯合報 記者洪哲政╱即時報導

金門料羅灣東南外海，昨(31日)深夜發生一起我國籍貨輪擦撞大陸軍艦的海事意外，對方軍艦一度欲將貨輪挾帶往廈門，金門海巡獲報增援兩艘百噸艇實施緊追，卻在距大陸岸際8、9浬遭對方無線電警告不得再接近，雙方在海上僵持；據悉海巡艇曾搜證拍下肇事艦舷號為980，就是中共解放軍最新第5艘071級船塢登陸艦「龍虎山」號，但海巡署上午低調表示，「因夜間昏暗，無法識別船舷編號」，最後海巡成功掩護我方貨輪返回金門。

海巡署上午表示，金馬澎分署於7月31日20時40分接獲民眾118報案，我國籍散裝貨輪「友泰一號」於料羅南南東方19.5浬處疑似與陸方軍艦發生擦撞，船隻受損、無人員受傷。獲報後，金門海巡隊立即派遣線上「10053艇」前往協處，並增派「10039艇」支援。

海巡署指出，該署於21時45分成立應變中心，並通報國安會等相關單位；21時50分,「10053艇」與「友」輪取得聯繁並確認該輪無航安顧慮、人員均安，但陸艦欲將其帶返廈門，「友」輪船長表達將返回金門，後續循海事糾紛處理機制解決，並持續往金門料羅港航行。

海巡署表示，經擴大搜尋，於23時20分海巡「10053艇」與疑似肇事陸艦取得通聯，陸艦表示船身受損，需進港維修，以維航安，且不同意停船接受蒐證後，即未再回應；另因夜間昏暗，無法識別船舷編號。

海巡署說，23時50分，「友」輪抵達料羅港錨泊區，後續將由金門海巡隊進行相關蒐證及調查，並函送航政主管機關處理。

據悉，肇事的龍虎山號當時另有一艘飛彈巡防艦伴隨，當地航道鮮有陸方軍艦出沒，攝得舷號情資被視為機敏資料不對外發佈，海巡事發後也曾通報國防部，官員表示國軍情監偵系統事實上曾掌握此節。

海軍退將蘭寧利曾在書貼文表示，據英國簡氏防務週刊網站1月22日報導，解放軍海軍第6艘071型船塢運輸艦近日在上海滬東造船廠下水。這是2018年解放軍海軍第一艘下水的作戰艦，下水日期距離第5艘艦該型登陸艦「龍虎山號」的下水僅僅七個月。

他引述「簡氏防務」報導稱，071型兩棲登陸艦排水量約25000噸，配備有飛行甲板和直升機機庫，可以搭載四架直-8和直-18型中型直升機。

簡氏認為，071型一次能夠搭載4艘726型「野馬」氣墊登陸艇，可以裝載海軍陸戰隊一個營的合成作戰力量。也可以一次性投送包括破障車、突擊車、搶修車和自走火炮在內的24輛戰鬥車輛以及直升機分隊。

海巡百噸級巡防救難艇。 圖／海岸巡防署提供
海巡百噸級巡防救難艇。 圖／海岸巡防署提供
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海巡署上午表示，金馬澎分署於7月31日20時40分接獲民眾118報案，我國籍散裝...
海巡署上午表示，金馬澎分署於7月31日20時40分接獲民眾118報案，我國籍散裝貨輪「友泰一號」（如圖）於料羅南南東方19.5浬處疑似與陸方軍艦發生擦撞，船隻受損、無人員受傷。海巡署提供
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共軍第5艘071級船塢登陸艦「龍虎山」號。圖／新浪網、作者：香港文匯報
共軍第5艘071級船塢登陸艦「龍虎山」號。圖／新浪網、作者：香港文匯報
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