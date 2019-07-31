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郭台銘、柯文哲合組「原子彈」？逾6成網友有相同疑問

新兵談伙食「我能活到退伍？」 他掉31公斤媽問：你是誰？

2019-07-31 17:22聯合新聞網 綜合報導

一名網友回憶20年前當兵時的伙食，讓他印象深刻。照片為示意圖。 聯合報系資料照片...
一名網友回憶20年前當兵時的伙食，讓他印象深刻。照片為示意圖。 聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
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當兵是男生一輩子的回憶，在部隊裡頭每一件事能讓人回味，就連伙食也不例外。一名網友在臉書發文回憶自己20年前在新訓中心時，第一天吃飯看到菜色時很傻眼，讓他直呼好像在死牢一樣，連飯都要用搶的。直到下部隊第一次放假時，體重少了31公斤，連媽媽都不認得他了。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道自己是1817梯次，回憶起當兵第一天吃飯時看到菜色讓他很訝異，好像在死牢的日子一樣，雖然有肉但大部分是肥肉一小塊，大約拇指一般大，而且連飯都要用搶的，「同桌6人一鍋飯大家先添滿，立馬手刀再去添一鍋，慢了就沒有第二碗飯吃」，這樣的情形讓他直呼「我直覺上感覺我會死！我到底能不能活到退伍？」

原PO說剛進中心時體重88公斤，到了下部隊第一次放假時，他要換便服回家，沒想到褲子竟然變寬鬆，還會滑下來，量了體重才發現竟然變成57公斤，整整少了31公斤，回到家裡媽媽看到他的第一句話竟然是「你是誰？」

他說下部隊後伙食確實好很多，不過苦日子總是讓他印象很深刻，每天都在想「如果還有明天？」

雖然在新訓中心很苦，但他也說結訓當時是他人生體力的巔峰，早晚5千公尺很輕鬆，單槓30下起跳對他來說小菜一碟，連跑步都覺得自己有「輕功草上飛」的感覺。

文章引來許多當過兵網友的熱烈討論，有人說「新訓完看你的手氣，軍團的伙食會讓你胖到退伍」、「真的，我剛入伍也89，退伍後77」、「新訓成功嶺不怕沒飯吃，就怕你不吃，因為真的有夠難吃！60進去52出來」；不過也有人提出質疑，「太嚴重了吧！我們新訓吃得還算可以，沒這麼離譜吧！大概是你習慣吃外面豪華的餐點，才會覺得新訓吃得差」、「不好吃但也沒那麼誇張」、「你的新訓中心在敘利亞還是奈及利亞嗎？」、「1649T在馬祖也沒吃那麼差！別唬爛」。

還有網友分享自己當兵時的伙食狀況，「1859關東橋，一定都吃得飽，不用搶，好不好吃就見仁見智了。然後好像從第二週開始，每天晚上都可以訂雞排+珍奶」、「現在伙食好不好我是不知道，我只知道我進去新訓時白飯都冷的，上面黑黑一點一點都是米蟲，菜沒有一天是熱的」、「我記得第一天吃白麵條加鹽巴，裡面什麼都沒有」、「澎湖的伙食每天都超豐富..還有牛排」、「斗煥坪伙食很好啊，還常常雙主菜耶，這一定有什麼誤會」、「那是20年前吧？我10年前新訓根本沒那麼誇張，要吃多少有多少，只是不好吃而已」。

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