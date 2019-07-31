大陸軍警集結港邊境 我軍方情報系統有掌握

2019-07-31 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



一名香港警察30日拿槍對著反送中抗議群眾。路透 分享 facebook

香港反送中引發的示威引發國內外關注，有美方官員透露，中國解放軍與武警在香港邊界集結，性質不明，白宮正密切關注此一發展。而我不具名軍方官員上午表示，我方情報系統確實掌握香港邊界大陸軍警集結的情勢，目前密切關注中，但不作評論。

根據外電報導，要求不具名的美國官員向媒體簡報時指出，部分解放軍與武警單位在香港邊界集結，性質不明。

對此，熟悉我方情報系統官員透露，軍方確實掌握香港邊界情勢，密切關注中，但不便公開作任何評論。

對於共軍是否有異常集結的情形，國防部則重申，國防部對於台海周邊情勢均能有效掌握。