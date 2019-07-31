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我採購F-16戰機遭川普政府延遲？ 國防部：進度正常

2019-07-31 10:14聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美方傳來F-16戰機售台案遭川普政府延遲的訊息，國防部上午表示，空軍新式戰機軍購案依正常程序執行中。

我國向美爭取出售66架改良型F-16戰鬥機（F-16V），傳出總金額約80億美元、約台幣2400億元，若美國國會批准，將是多年來美國對台軍售金額最高的一次。但紐約時報昨日報導，美國兩黨國會議員指控，川普政府延後把66架F-16戰機賣給台灣，他們猜測，原因跟美中貿易談判有關，不是為了避免激怒中國，就是為了把軍售台灣當成談判籌碼。

對此，國防部今(31)日表示，空軍新式戰機軍購案，已提出發價書需求信函(LOR for LOA)，美行政部門依相關軍售程序執行，目前進度正常。軍方強調，國防部持續與美行政部門保持密切聯繫，此案若有最新進度，將即時對外界公布。

有專家曾指出，此次採購F-16戰機案，是我國首度改採以「LoR for LOA」模式申購軍備，美方在程序上有一定的回覆時限規定，美政府須在買方送交完備的LoR後的120至150天內提出正式答覆。而我方LOR是今年2月27日正式遞送的，迄今已近時限，川普政府應趕在美國國會休會前通知國會，才能完成正式軍售程序，讓我國在新立法院會期提出相關預算案進行審核。而美國參眾兩院今夏最後一天議事是在7月26日，之後休會到9月8日。美7月底以前未將F-16V採購案正式通告國會，將必須至少等到9月中旬以後才能通知國會。

F-16V戰鬥機。圖／洛克希德馬丁
F-16V戰鬥機。圖／洛克希德馬丁
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