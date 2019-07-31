我採購F-16戰機遭川普政府延遲？ 國防部：進度正常

2019-07-31 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美方傳來F-16戰機售台案遭川普政府延遲的訊息，國防部上午表示，空軍新式戰機軍購案依正常程序執行中。

我國向美爭取出售66架改良型F-16戰鬥機（F-16V），傳出總金額約80億美元、約台幣2400億元，若美國國會批准，將是多年來美國對台軍售金額最高的一次。但紐約時報昨日報導，美國兩黨國會議員指控，川普政府延後把66架F-16戰機賣給台灣，他們猜測，原因跟美中貿易談判有關，不是為了避免激怒中國，就是為了把軍售台灣當成談判籌碼。

對此，國防部今(31)日表示，空軍新式戰機軍購案，已提出發價書需求信函(LOR for LOA)，美行政部門依相關軍售程序執行，目前進度正常。軍方強調，國防部持續與美行政部門保持密切聯繫，此案若有最新進度，將即時對外界公布。