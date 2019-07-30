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國軍海空軍九鵬決戰五大射擊科目 昨命中率95.1%

2019-07-30 12:54聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍正在屏東九鵬基地與外海實施海空軍飛彈射擊訓練，訓練參謀次長李兆明上午表示，今年計劃執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射撃，昨日射擊計有地對空、艦對艦、空對空等7類41枚各式飛彈與炸彈，命中39枚，命中率是95.1%，射訓會持續到下午才會結束。

國防部上午舉行例行記者會，由於時值共軍也正進行操演，九鵬基地射訓引來外界關注，由於中科院同時也在九鵬基地實施實彈射擊，射擊高度無限高，管制規模如同去年漢光演習，讓九鵬實彈射擊增添敏感度。

但李兆明表示，九鵬基地7月到9月實施的海空軍飛彈射擊訓練，早在年初國軍重大訓練流路記者會上公布，射擊通報於7月8日公布，時間早於共軍操演，只是國軍年度計劃性的演訓。

李兆明表示，國軍每年7到9月在九鵬基地實施飛彈射擊訓練已行之有年，這次射擊訓練是依整體防衛作戰構想的設計、想定與狀況，依作戰進程，區分地對空、空對空、空對艦、艦對空、艦對艦等5種模式，將基礎和不對稱戰力，運用主力戰機與艦艇納入訓練。

他表示，今年海空軍飛彈射擊訓練計劃執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射撃，總數較去年略增，但沒有新的彈種。而昨日實彈射擊計有地對空、艦對艦、空對空等7類41枚各式飛彈與炸彈，命中39枚，命中率是95.1%，今天的射訓會持續到下午才會結束。

他說，九鵬地區發布警戒的海空域，狀況都正常，未如過去有共軍機艦或情報船艦接近，都在安全距離外。

至於外界關注花蓮F-16戰機掛載魚叉飛彈出海，李兆明表示，F-16戰機掛載魚叉飛彈，是針對海上目標，如各型主力作戰艦、登陸艦等。而這項科目每年都會驗證，沒有任何獨特性。

國軍正在屏東九鵬基地與外海實施海空軍飛彈射擊訓練。圖/本報資料照
國軍正在屏東九鵬基地與外海實施海空軍飛彈射擊訓練。圖/本報資料照
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