全村70人志願從軍 台東多良創紀錄

2019-07-30 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



位於台東縣太麻里鄉最南端的的多良村，以風景壯麗的南迴鐵路多良火車站著名，不過多良村還有一個鮮為人知的紀錄：全村總人口只有一千出頭，目前卻有70位現役軍人。志願從軍的比例，很可能是全台村里最高。其中官階最高的，是現任空軍教準部指揮官孫連勝中將。

在國軍轉型志願化以後，原住民成為從軍的重點人口。全台灣原住民僅占總人口的2.35%，但是占全軍的比例，在2015年就已達7%以上。南投縣的霧社高農，去年的300位畢業生，創下180人從軍的紀錄。以多良村所在的陸軍台東指揮部來說，單位官兵中就有740人是原住民，比例高達45%，其中超過半數是台東當地的排灣、魯凱族。

國防部軍聞社報導，台東指揮部政戰主任屠強上校指出，台東地區的原住民比例本來就高，原民同胞長期以來又有強烈的家族、地域觀念，更願意選擇在地工作，國軍近年推動募兵的訴求之一，就是讓官兵盡量能就近在眷住地區服役，因此從軍成為他們的熱門就業選擇。