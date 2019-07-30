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共軍雙戰區操演 國防部：國軍保持高度戒備

2019-07-30 11:49聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中共發布航行警告，披露共軍將在舟山島與東山島海域有軍事活動。國防部情報參謀次長陳國華上午表示，共軍由東部及南部戰區主導，現正實施軍事演習，國軍會保持高度戒備，並密切關注共軍演習動員軍力和後續操演規劃。

國防部上午舉行例行記者會，針對共軍兩個戰區同時操演，陳國華説，這是共軍2015年軍改後，首度作的演習，目前看來是由東部及南部戰區主導，國防部仍在密切關注共軍演習動員軍力和後續操演規劃。

他表示，由於中共從未放棄武力犯台，對共軍軍事舉措，國軍會保持高度戒備，並以審慎態度確保國家安全。

2017年，同樣在東山島海域實施兩棲操演的共軍05式兩棲突擊車，當時出動部隊是福...
2017年，同樣在東山島海域實施兩棲操演的共軍05式兩棲突擊車，當時出動部隊是福建同安的73集團軍。圖／中共國防部網站
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