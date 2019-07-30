共軍雙戰區操演 國防部：國軍保持高度戒備

2019-07-30 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共發布航行警告，披露共軍將在舟山島與東山島海域有軍事活動。國防部情報參謀次長陳國華上午表示，共軍由東部及南部戰區主導，現正實施軍事演習，國軍會保持高度戒備，並密切關注共軍演習動員軍力和後續操演規劃。

國防部上午舉行例行記者會，針對共軍兩個戰區同時操演，陳國華説，這是共軍2015年軍改後，首度作的演習，目前看來是由東部及南部戰區主導，國防部仍在密切關注共軍演習動員軍力和後續操演規劃。