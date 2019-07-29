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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

影／中科院昔日研發雷霆2000 兔子與狗當先鋒

2019-07-29 17:18聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中科院完成30鏈砲塔研發，通過戰術測評，目前正在進行組裝，今年將陸續解繳給陸軍，提供量產284輛30鏈砲型甲車所需。談及研發過程，中科院副院長葛平亞表示，整合過程極具風險，人機介面是應陸軍需求一點一滴做出來。中科院長杲中興則披露，這與中科院過去研發雷霆2000火箭彈車過程雷同，當年為測試火箭彈發射時射手在駕駛艙的處境，中科院放了兔子與狗在駕駛艙，確定沒事後，再由計畫主持人自己上車，近距承受火箭彈發射時的噪音與煙塵。

雷霆2000火箭彈今年甫參與漢光演習實彈操演，發射時射手與駕駛可駐在駕駛艙中，藉由擋焰板的保護，承受火箭離架時巨量噪音與煙塵。

針對研發30鏈砲塔，杲中興受訪表示，包括噪音、灰塵、人機介面，做了以後才知道系統面必須考量全般事情，打第一發出去才知道原來是這個樣子。而這些過程都是冒風險的，「誰知道那個彈打了以後會往後噴個什麼東西出來」。

杲中興舉例，如同中科院過去研發雷霆2000火箭彈時，發射車最終要射手坐在駕駛座執行發射任務，中科院一開始先放隻狗、兔子，打完後看還是不是活的，裡面放噪音量測計看會否震死人，溫度會不會太高，就如同美國登月計畫一開始先放隻猴子。最後看兔子也沒事，狗也沒事，再由計畫主持人自己上，「關上去，保重，打完來找你」。

中科院副院長葛平亞也表示，這個過程是中科院最有價值的一段。台灣產業過去都在做零組件，無法走到成品這個階段，因為有成品必須對應客戶要求與人的問題，而將整個系統工程引入，把這些事情做好。開始單獨把砲車，確定這個砲沒有問題，再將砲與砲塔結合在一起，接著將所有系統整合起來，過程中有許多風險，除財務風險，做不出來中科院要賠錢。

葛平亞披露，中科院曾買入25砲塔，但不符陸軍需要，原有人建議仿25公厘砲塔設計30砲塔，但中科院認為不要抄人家的，因為未來講不清楚，所以當時就立定目標，不能抄。中科院構思過程中第一版做出來很像25砲塔，被打回票，最後做了兩版，才確定構型，完全沒有沾到其他廠商構型，不會有智財權的問題，設計非常好。人機介面因應陸軍需求一點一滴做出來，戰測時真的打得到，而且很準，陸軍教官均表肯定。

雷霆2000火箭彈今年甫參與漢光演習實彈操演，發射時射手與駕駛可駐在駕駛艙中，藉...
雷霆2000火箭彈今年甫參與漢光演習實彈操演，發射時射手與駕駛可駐在駕駛艙中，藉由擋焰板的保護，承受火箭離架時巨量噪音與煙塵。記者洪哲政／攝影
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30鏈砲雲豹甲車。提供／軍聞社資料畫面
30鏈砲雲豹甲車。提供／軍聞社資料畫面
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