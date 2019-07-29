共軍南北兩戰區操演 呂禮詩：遼寧艦可能參演

2019-07-29 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共發布航行警告披露共軍今起將在舟山島與東山島海域有軍事活動。前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩研判，操演可能是解放軍「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial）及兩棲登陸演練，且遼寧號航空母艦可能參演，穿過台灣海峽或在台灣周邊海域進行操演。

大陸浙江海事局於昨（28）日發布「浙航警0623」航行警告，28日傍晚至8月1日晚間6時在舟山島正東89公里處進行軍事活動；今晨廣東海事局進一步的發布「粵航警0164」航行警告，29日清晨至8月2日晚間6時在東山島附近海域進行軍事活動。顯示共軍在我當面南北戰區將有軍事操演。

呂禮詩認為，從共軍在此位於東海及台灣海峽南部的一南一北操演區及其時間進程研判，解放軍將進行的是「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial）及兩棲登陸演練。

他表示，依據《環球時報》日前對中國國防部透過官網將於東南沿海等海空域組織演習的報導，此次軍演可能「陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊」五大軍種參演。

呂禮詩表示，對照解放軍6月底在南海進行攻船彈道飛彈（anti-ship ballistic missile, ASBM）的試射，火箭軍與戰略支援部隊的協同作戰應已完成驗證，因此在舟山島以東部的北部操演區先進行火箭軍的反介入演練；東山島則在其後進行兩棲登陸操演。