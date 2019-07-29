親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
特勤私菸案延燒
政治
軍事
綜合

美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

共軍南北兩戰區操演 呂禮詩：遼寧艦可能參演

2019-07-29 12:04聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中共發布航行警告披露共軍今起將在舟山島與東山島海域有軍事活動。前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩研判，操演可能是解放軍「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial）及兩棲登陸演練，且遼寧號航空母艦可能參演，穿過台灣海峽或在台灣周邊海域進行操演。

大陸浙江海事局於昨（28）日發布「浙航警0623」航行警告，28日傍晚至8月1日晚間6時在舟山島正東89公里處進行軍事活動；今晨廣東海事局進一步的發布「粵航警0164」航行警告，29日清晨至8月2日晚間6時在東山島附近海域進行軍事活動。顯示共軍在我當面南北戰區將有軍事操演。

呂禮詩認為，從共軍在此位於東海及台灣海峽南部的一南一北操演區及其時間進程研判，解放軍將進行的是「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial）及兩棲登陸演練。

他表示，依據《環球時報》日前對中國國防部透過官網將於東南沿海等海空域組織演習的報導，此次軍演可能「陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊」五大軍種參演。

呂禮詩表示，對照解放軍6月底在南海進行攻船彈道飛彈（anti-ship ballistic missile, ASBM）的試射，火箭軍與戰略支援部隊的協同作戰應已完成驗證，因此在舟山島以東部的北部操演區先進行火箭軍的反介入演練；東山島則在其後進行兩棲登陸操演。

他研判，日前中共北部戰區以052D型飛彈驅逐艦「西寧號」（舷號117）、054A型飛彈護衛艦「大慶號」（舷號576）、「日照號」（舷號598）以及901型綜合補給艦「呼倫湖號」（舷號965）組成訓練編隊穿越宮古海峽；此一編隊不尋常的納編航空母艦整補的901型綜合補給艦，顯示遼寧號航空母艦可能穿過台灣海峽或在台灣周邊海域進行操演。

遼寧號航艦。圖／中共海軍
遼寧號航艦。圖／中共海軍
分享

國軍彈道飛彈解放軍火箭台灣海峽航空母艦教官南海國防部

相關新聞

共軍南北兩犯台戰區同時操演 揭仲：意義不可輕忽

2019-07-29 12:03

九鵬實彈射擊值對岸軍演更敏感 國防部：例行年度訓練

2019-07-29 12:07

共軍一南一北兩大戰區軍演 國防部：能充分掌握

2019-07-29 10:08

共軍東海軍事操演展開 國防部：能充分掌握

2019-07-29 08:14

掌憲兵指揮部不到兩個月… 鍾樹明接府侍衛長

2019-07-28 23:52

陸媒宣稱可藉演習直接解放台灣 國防部：國人請放心

2019-07-28 18:58

228基金會將出書 挖掘真相提建議

2019-07-28 14:08

228事件 學者：當年國府設定台灣人屠殺外省人

2019-07-28 12:08

為鎮壓228後續 蔣中正曾派軍艦赴台卻撞沉

2019-07-28 12:01

藍海鷗黑鷹同時翱翔天空 空軍救護隊換裝直升機

2019-07-27 10:20

邱國正被爆過去「黑歷史」 國安局：扭曲事實

2019-07-26 17:32
看更多

熱門文章

華航再公布16筆專機免稅菸資料 追溯至2006年

2019-07-28 14:34

國安局向綠委苦訴 爆私菸案要負全責的是這單位

2019-07-28 13:25

聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

2019-07-29 00:30

韓國瑜民調跌會上演換柱2.0？黃暐瀚：不會換原因有三

2019-07-29 10:34

【重磅快評】「蔡英文道歉，陳菊嗆告」的正義

2019-07-28 14:58

台鐵捷運化惹人怨 林佳龍要出手了

2019-07-29 05:00

【即時短評】韓國瑜若要選上總統 這三個挑戰要先克服

2019-07-28 15:38

看遍30年兩岸過往 他點評4位總統的「左顧右盼」

2019-07-29 08:00

免稅菸銷售破千成常態 林佳龍要華航查出關鍵這一年

2019-07-29 08:11

蔡英文出訪免稅菸占6成3 藍營酸民進黨清廉改革都假的

2019-07-28 18:08

影／現場很瘋狂 韓國瑜首度到台東韓粉擠爆

2019-07-28 20:28

總統府侍衛長 憲兵指揮官鍾樹明接任

2019-07-28 12:57

【重磅快評】私菸案風波陳菊神隱 蔡英文的歉意很空心

2019-07-29 09:17

解讀14年來私菸案數據！菸捐稅一漲 隔年就爆買

2019-07-28 18:57

卓榮泰批韓國瑜 孫大千列五個神邏輯

2019-07-29 08:11

聯合報民調／柯若參選 將挖走近三成英粉

2019-07-29 00:22

黃子哲：走私洋菸還有貓膩 陳建仁兩次出訪應一併公布

2019-07-28 21:46

傳蘇煥智可能組黨 他坦言有此想法最快下月宣布

2019-07-28 19:04

獨／救台鐵！ 林佳龍首表態支持公司化 但要有這個才行

2019-07-29 01:11

7家媒體最新民調比較 韓國瑜暫時領先

2019-07-29 11:38

陸媒宣稱可藉演習直接解放台灣 國防部：國人請放心

2019-07-28 18:58

韓國瑜獲提名感觸深 胡幼偉：看不起韓是國民黨難整合關鍵

2019-07-28 18:33

華航再公布專機購菸量 菸捐金額、菸量都激增

2019-07-28 15:29

蔡其昌當著國安局人員的面 違法私菸毫不留情辦到底

2019-07-28 18:00

卓榮泰、蔡陣營齊轟韓 推韓國瑜就是毀滅中華民國

2019-07-28 15:15

回應韓國瑜 蔡英文：守護中華民國我說到做到

2019-07-28 21:46

鍾樹明剛直木訥寡言 憲兵指揮官接府侍衛長位階高

2019-07-28 13:36

華航內部信：決策主管法治觀念薄弱、未體察時代變遷

2019-07-28 13:16

戰神新動向！他預測黃國昌與柯文哲合作補位選台北市長

2019-07-29 10:45

影／蔡英文彰化參拜 「總統牌香菸」廣播車廟外經過

2019-07-28 18:05

「在最不可能的地方獲勝」陳柏惟8月10日宣布挑戰台中顔家

2019-07-29 09:33

韓國瑜提名演說 胡幼偉：講出一般百姓的心聲

2019-07-28 15:38

韓國瑜說只有水果刀 林濁水酸：還把郭打得不堪一擊

2019-07-29 08:12

影／自喻水果刀對上洋槍砲 韓國瑜：民心思變是我最大信心

2019-07-28 20:05

輔選韓國瑜還是參選到底？ 王金平：一切都看上天安排

2019-07-29 09:56

柯文哲談私菸案：嚴辦下去將是大屠殺

2019-07-29 00:18

韓國瑜：明年我們選的不是顏色 而是正確的方向

2019-07-28 12:55

私菸案超買說惹議 李艷秋好奇：小英要怎麼選下去？

2019-07-29 11:20

私菸案看台灣價值 蔡正元：蔡英文權貴吃香喝辣的價值

2019-07-28 12:56

私菸案今起大規模約談 特殊人士將另覓地點秘密偵訊

2019-07-29 07:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top