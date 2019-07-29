親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
特勤私菸案延燒
政治
軍事
綜合

美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

共軍南北兩犯台戰區同時操演 揭仲：意義不可輕忽

2019-07-29 12:03聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中共發布航行警告披露共軍今起將在舟山島與東山島海域有軍事活動。國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，儘管演習可能是計畫性的，但共軍同時動員東部與南部兩個擔負武力犯台主要任務的戰區，背後意義不容輕忽。

大陸浙江海事局於昨（28）日發布「浙航警0623」航行警告，28日傍晚至8月1日晚間6時在舟山島正東89公里處進行軍事活動，今晨廣東海事局進一步的發布「粵航警0164」航行警告，29日清晨至8月2日晚間6時在東山島附近海域進行軍事活動。顯示共軍在我當面兩個戰區將有軍事操演。

揭仲研判，這是中共藉由原本排定的年度計劃性戰訓任務，輔以精心規劃的操作來營造政治效果，除達到對台北與華府施壓的目的，也能將緊張情勢控制在一定程度的範圍內。

揭仲說，近年來，每年7到9月都是共軍實施較大規模跨軍兵種聯合演習的高峰期，各戰區都會針對戰區的主要任務，排定跨軍兵種的聯合演習。從中共國防部提前14天自動公布相關訊息，和我國防部在這段時間內陸續掌握到共軍演習前相關動態等跡象，顯示這應該還是共軍年度早已排定的計畫性演習。

但他也表示，只是共軍不無可能將實施的時間進行微調，形成同時在台灣南方與北方舉行軍事演習的情形，以放大施壓效果，來紓解內部對兩岸情勢發展不滿的情緒，並警告台北與華府不要衝撞北京的紅線。但中共也藉由提前14天發布演習相關消息，來降低演習的衝擊性與針對性。

揭仲提醒說，儘管演習可能是計畫性的，但同時動員東部與南部兩個擔負武力犯台主要任務的戰區，其背後意義不容輕忽。揭仲強調，若最後證明共軍是在舟山與東山島附近同時實施戰區級跨軍種聯合演習，代表共軍已有初步的能力，可以同時動員兩個戰區進行聯合作戰；也代表共軍開始在中央軍委聯合作戰指揮中心的指導下，對東部戰區與南部戰區的聯合作戰進行實兵驗證。

2017年，同樣在東山島海域實施兩棲操演的共軍05式兩棲突擊車，當時出動部隊是福...
2017年，同樣在東山島海域實施兩棲操演的共軍05式兩棲突擊車，當時出動部隊是福建同安的73集團軍。圖／中共國防部網站
分享

國軍國防部中共北京

相關新聞

九鵬實彈射擊值對岸軍演更敏感 國防部：例行年度訓練

2019-07-29 12:07

共軍南北兩戰區操演 呂禮詩：遼寧艦可能參演

2019-07-29 12:04

共軍一南一北兩大戰區軍演 國防部：能充分掌握

2019-07-29 10:08

共軍東海軍事操演展開 國防部：能充分掌握

2019-07-29 08:14

掌憲兵指揮部不到兩個月… 鍾樹明接府侍衛長

2019-07-28 23:52

陸媒宣稱可藉演習直接解放台灣 國防部：國人請放心

2019-07-28 18:58

228基金會將出書 挖掘真相提建議

2019-07-28 14:08

228事件 學者：當年國府設定台灣人屠殺外省人

2019-07-28 12:08

為鎮壓228後續 蔣中正曾派軍艦赴台卻撞沉

2019-07-28 12:01

藍海鷗黑鷹同時翱翔天空 空軍救護隊換裝直升機

2019-07-27 10:20

邱國正被爆過去「黑歷史」 國安局：扭曲事實

2019-07-26 17:32
看更多

熱門文章

華航再公布16筆專機免稅菸資料 追溯至2006年

2019-07-28 14:34

國安局向綠委苦訴 爆私菸案要負全責的是這單位

2019-07-28 13:25

聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

2019-07-29 00:30

韓國瑜民調跌會上演換柱2.0？黃暐瀚：不會換原因有三

2019-07-29 10:34

【重磅快評】「蔡英文道歉，陳菊嗆告」的正義

2019-07-28 14:58

台鐵捷運化惹人怨 林佳龍要出手了

2019-07-29 05:00

【即時短評】韓國瑜若要選上總統 這三個挑戰要先克服

2019-07-28 15:38

看遍30年兩岸過往 他點評4位總統的「左顧右盼」

2019-07-29 08:00

免稅菸銷售破千成常態 林佳龍要華航查出關鍵這一年

2019-07-29 08:11

蔡英文出訪免稅菸占6成3 藍營酸民進黨清廉改革都假的

2019-07-28 18:08

影／現場很瘋狂 韓國瑜首度到台東韓粉擠爆

2019-07-28 20:28

總統府侍衛長 憲兵指揮官鍾樹明接任

2019-07-28 12:57

【重磅快評】私菸案風波陳菊神隱 蔡英文的歉意很空心

2019-07-29 09:17

解讀14年來私菸案數據！菸捐稅一漲 隔年就爆買

2019-07-28 18:57

卓榮泰批韓國瑜 孫大千列五個神邏輯

2019-07-29 08:11

聯合報民調／柯若參選 將挖走近三成英粉

2019-07-29 00:22

黃子哲：走私洋菸還有貓膩 陳建仁兩次出訪應一併公布

2019-07-28 21:46

傳蘇煥智可能組黨 他坦言有此想法最快下月宣布

2019-07-28 19:04

獨／救台鐵！ 林佳龍首表態支持公司化 但要有這個才行

2019-07-29 01:11

7家媒體最新民調比較 韓國瑜暫時領先

2019-07-29 11:38

陸媒宣稱可藉演習直接解放台灣 國防部：國人請放心

2019-07-28 18:58

韓國瑜獲提名感觸深 胡幼偉：看不起韓是國民黨難整合關鍵

2019-07-28 18:33

華航再公布專機購菸量 菸捐金額、菸量都激增

2019-07-28 15:29

蔡其昌當著國安局人員的面 違法私菸毫不留情辦到底

2019-07-28 18:00

卓榮泰、蔡陣營齊轟韓 推韓國瑜就是毀滅中華民國

2019-07-28 15:15

回應韓國瑜 蔡英文：守護中華民國我說到做到

2019-07-28 21:46

鍾樹明剛直木訥寡言 憲兵指揮官接府侍衛長位階高

2019-07-28 13:36

華航內部信：決策主管法治觀念薄弱、未體察時代變遷

2019-07-28 13:16

戰神新動向！他預測黃國昌與柯文哲合作補位選台北市長

2019-07-29 10:45

影／蔡英文彰化參拜 「總統牌香菸」廣播車廟外經過

2019-07-28 18:05

「在最不可能的地方獲勝」陳柏惟8月10日宣布挑戰台中顔家

2019-07-29 09:33

韓國瑜提名演說 胡幼偉：講出一般百姓的心聲

2019-07-28 15:38

韓國瑜說只有水果刀 林濁水酸：還把郭打得不堪一擊

2019-07-29 08:12

影／自喻水果刀對上洋槍砲 韓國瑜：民心思變是我最大信心

2019-07-28 20:05

輔選韓國瑜還是參選到底？ 王金平：一切都看上天安排

2019-07-29 09:56

柯文哲談私菸案：嚴辦下去將是大屠殺

2019-07-29 00:18

韓國瑜：明年我們選的不是顏色 而是正確的方向

2019-07-28 12:55

私菸案超買說惹議 李艷秋好奇：小英要怎麼選下去？

2019-07-29 11:20

私菸案看台灣價值 蔡正元：蔡英文權貴吃香喝辣的價值

2019-07-28 12:56

私菸案今起大規模約談 特殊人士將另覓地點秘密偵訊

2019-07-29 07:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top