共軍南北兩犯台戰區同時操演 揭仲：意義不可輕忽

2019-07-29 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共發布航行警告披露共軍今起將在舟山島與東山島海域有軍事活動。國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，儘管演習可能是計畫性的，但共軍同時動員東部與南部兩個擔負武力犯台主要任務的戰區，背後意義不容輕忽。

大陸浙江海事局於昨（28）日發布「浙航警0623」航行警告，28日傍晚至8月1日晚間6時在舟山島正東89公里處進行軍事活動，今晨廣東海事局進一步的發布「粵航警0164」航行警告，29日清晨至8月2日晚間6時在東山島附近海域進行軍事活動。顯示共軍在我當面兩個戰區將有軍事操演。

揭仲研判，這是中共藉由原本排定的年度計劃性戰訓任務，輔以精心規劃的操作來營造政治效果，除達到對台北與華府施壓的目的，也能將緊張情勢控制在一定程度的範圍內。

揭仲說，近年來，每年7到9月都是共軍實施較大規模跨軍兵種聯合演習的高峰期，各戰區都會針對戰區的主要任務，排定跨軍兵種的聯合演習。從中共國防部提前14天自動公布相關訊息，和我國防部在這段時間內陸續掌握到共軍演習前相關動態等跡象，顯示這應該還是共軍年度早已排定的計畫性演習。

但他也表示，只是共軍不無可能將實施的時間進行微調，形成同時在台灣南方與北方舉行軍事演習的情形，以放大施壓效果，來紓解內部對兩岸情勢發展不滿的情緒，並警告台北與華府不要衝撞北京的紅線。但中共也藉由提前14天發布演習相關消息，來降低演習的衝擊性與針對性。