228基金會將出書 挖掘真相提建議

2019-07-28 14:08 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



台灣二二八事件真相與轉型正義研討會28日上午，由前中興大學歷史學系教授黃秀政（左2）擔任主持人，就「海軍對二二八事件的彙報與應處」一題進行發表與評論。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「年底將出版《二二八事件真相調查與轉型正義研究報告稿》！」 二二八事件紀念基金會與促轉會於27、28日舉辦「台灣二二八事件真相與轉型正義研討會」，邀請國史館館長陳儀深等數十專家增補史料、完善論證。促轉會代理主委楊翠於27日指出，近期已至國安局閱覽陳文成、林宅血案兩案的檔案。

考核後年底出版

二二八事件紀念基金會董事長薛化元於27日表示，基金會出版此報告，「一方面是挖掘更明確的真相，一方面是對政府實踐轉型正義提出建議。」1990年代官方推動二二八平反工作以來，還有很多受難者家屬仍活在陰暗之中，真相挖掘、責任探究、記取歷史教訓很重要。

基金會從2018年4月開始撰寫此報告，於2018年11月舉辦初步成果論壇，並開始針對受難者與家屬做口述歷史調查。薛化元說，目前有些第一代受難者還有人在撰寫回憶錄，而收藏出版是很重要的工作，雖然口述歷史、自傳可能與實情有出入，但這是基本的資料，可再經過學者專家繼續研究考證。

「該報告將由專家考核後，預計於年底正式出版。」薛化元強調，考核完成後，並非二二八轉型正義工作的結束，而是「另一個重要的開端」，在事件當中仍有很多重要相關資料需要挖掘與探索。

小英：新局長持續推動

「促轉會繼續努力挖掘出不同的史料。」《政治檔案條例》於4日三讀通過後，終於在24日由總統蔡英文公布施行。促轉會代理主委楊翠指出，促轉會已到國安局閱覽陳文成、林宅血案兩案的檔案，8月起會開始進行相關訪問。她補充，促轉會此次總共請國安局提供21案，檔案數量龐大，達2000多件。

「除了整頓紀律外，期勉新局長邱國正延續政府推動轉型正義工作的步調，逐步檢視過去的政治檔案。」總統蔡英文26日曾於臉書表示，她要求邱國正上任後，「必須在兼顧國安前提下，逐案檢視林案、陳案、美麗島事件等檔案解密的可能性；並釐清真相，揭露威權統治時期監控體系的運作方式。」

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