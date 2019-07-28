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為鎮壓228後續 蔣中正曾派軍艦赴台卻撞沉

2019-07-28 12:01聯合報 記者賴于榛╱即時報導

「台灣228事件真相與轉型正義國際研討會」來到第二天議程，有研究顯示，228後，位於左營的海軍第三基地首任司令黃緒虞指稱高雄進入戰爭狀態，不斷電報要求增援，隨後前總統蔣介石先下令主力軍艦太康、伏波兩艦開往基隆，海總也下令海防艦隊美頌、美樂開往左營，但其中伏波艦並未抵達台灣，就在烏坵附近與海閩輪相撞沉沒。

228事件相關研究仍在持續，國史館修纂處助修吳俊瑩提出「海軍對228事件的彙報與應處」，發現228後，3月3日高雄發生「田町倉庫事件」，翌日民眾包圍左營舊城派出所，外省官兵眷屬則緊急進入基地避難。黃緒虞認為左營情勢吃緊，高雄已進入戰爭狀態，接連兩日發電報請求海總部來左營增防，甚至告急指出，警衛人力無替換恐難久撐，高雄煉油廠有員工自衛隊，恐已被暴民佔領等等，

海總部起初表示「無艦可派」，但在3月7日蔣介石下令要將主力軍艦太康、伏波兩艦開往基隆後，海總也隨即要求停泊在廣州的海防艦隊美頌、美樂開往左營；不過，伏波艦並未抵達台灣，就在烏坵附近與海閩輪相撞沉船。

當時開抵基隆的軍艦包括太康、中海及中程，太康艦進行東部海面巡弋，並對台東市郊區用探照燈掃射一小時進行威嚇式巡弋；美頌、美樂、太平則順利抵達左營。

吳俊瑩研究指出，接著3月9日高雄要塞軍隊變進入「高雄煉油廠」肅清，造成已經繳械的自衛隊3名員工當場死亡，黃緒虞還將此當成戰果向上呈報。

吳俊瑩認為，黃緒虞對228看法極端負面，強力主張對台用兵，認為受日本薰陶的台灣人已不可理喻，必須根絕後患，觀點類似陳儀、柯遠芬之流，煉油廠死亡事件黃緒虞要負相當責任。

台灣228事件真相與轉型正義國際研討會。記者賴于榛／攝影
台灣228事件真相與轉型正義國際研討會。記者賴于榛／攝影
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