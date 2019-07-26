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回不了家的恐懼：我搭上那晚的「元朗地鐵」

私菸風暴沒人敢開槍 他問藍軍：你是去分菸了嗎？

邱國正被爆過去「黑歷史」 國安局：扭曲事實

2019-07-26 17:32聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

私菸案爆發後，國安局長彭勝竹火速請辭下台，由退輔會主委邱國正接任。不過，桃園市議員詹江村日前在臉書開直播爆料，指邱國正過去時任373旅長，連內阿兵哥因槍機失竊案欲被調查官帶回，頻以火爆言語阻止檢察官與調查官帶人，最後被判妨害公務。對此，國家安全局今天說明事件緣由，表示事實遭扭曲，深表遺憾。

據了解，該案來由是民國91年陸軍373旅裝檢，時任少將旅長的邱國正，因旗下發生遺失兩支槍機，衍生打造贗品等情事，軍檢檢察官指派調查官到連上帶回3名證人，遭到邱阻攔。

國安局表示，邱國正當時各項作為均依營區管理及衛哨勤務規定執行，因未接獲上級部隊長同意，並基於保護同仁立場，未同意檢調押人離營，相關案件均已判決定讞在案，「對於有心人士意圖以扭曲事實言論影響局長聲譽，本局深表遺憾」。

邱國正昨日受訪坦言，當年確有此事，對方穿著便服到營區，沒有出具拘票等文件，也沒有透過上級單位下令要旅部配合，就要把自己的部下帶走，而且語帶威嚇。他因此強硬表示，如果真的要沒憑沒據帶阿兵哥走，他就要依據不明人士闖入營區的處置模式，必要時不排除用槍，「他要硬幹，我也硬幹」。

本案在邱國正調任陸軍總部作戰署長時，還連開2次庭訊，最後被控恐嚇的部分不起訴，妨礙公務的部分則是「免刑」。

國軍
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