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國防部：美軍神盾艦航經台灣海峽

2019-07-25 08:58聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部上午表示，美軍作戰艦一艘自我國西南海域由南向北航經台灣海峽。

這艘美軍軍艦是神盾艦安提坦號（USS Antietam）。

國防部指出，美艦經台灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域動態，期間並無異狀，請國人放心。

美軍軍艦安提坦號（USS Antietam）。圖/Antietam臉書粉絲專頁
美軍軍艦安提坦號（USS Antietam）。圖/Antietam臉書粉絲專頁
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【中央社╱台北25日電】國防部今天表示，美軍一艘作戰艦今天自台灣西南海域，由南向北航經台灣海峽，此為自由航行，國軍均全程監偵；根據公開資訊，這是今年以來美艦第6度穿越台海。

國防部上午發布新聞稿表示，美軍一艘作戰艦今天自台灣西南海域由南向北航經台灣海峽；據了解，此艘作戰艦為安提坦號（USS Antietam，CG-54）。

國防部指出，美艦經台灣海峽為自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域動態，期間並無異狀，請國人放心。

根據國防部已公開的資料，這是美艦今年以來第6度、去年7月以來第9度通過台灣海峽。

去年通過的包括：

7月7日（馬斯廷號驅逐艦DDG-89、班福特號驅逐艦DDG-65）

10月22日（柯蒂斯．魏柏號驅逐艦DDG-54、安提坦號巡洋艦CG-54）

11月28日（斯多克代爾號驅逐艦 DDG-106、佩科斯號補給艦T-OA-197）

今年則有：

1月24日（麥克坎貝爾號驅逐艦DDG-85、華特狄爾號載油艦T-AO-193）

2月24日（史塔森號驅逐艦DDG-63、查維斯號後勤彈藥補給艦T-AKE 14）

3月24日（柯蒂斯．魏柏號驅逐艦、海岸防衛隊的伯索夫號）

4月28日（勞倫斯號DDG110、史塔森號DDG-63）

5月22日（普瑞布爾號驅逐艦DDG-88、華特狄爾號載油艦T-AO-193）

7月25日（安提坦號巡洋艦 CG-54）

另外，4月6日有法國巡防艦葡月號（Vendemiaire）通過台灣海峽；6月18日則有加拿大哈利法克斯級巡防艦里賈納號（HMCS Regina）通過台海。

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