國軍新購F-16爆冷門 將改用不同廠牌引擎

2019-07-23 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



我國向美國爭取出售66架改良型F-16戰鬥機（F-16V），專家表示，案件在美已完成跨部會審查，現正進行對國會的非正式知會與簡報（informal/pre-notification） ，預期行政部門會在7月底前後正式通告國會。專家也透露，這批F-16將採用奇異公司（GE）的F110發動機，與國軍現役142架F-16使用的普惠（P&W）F100發動機不同，可謂大爆冷門。

F-16V是洛克希德馬丁公司促銷改良型F-16的商業名稱，不是正式型號。美軍稱其為F-16 Block70/72，70與72的差異，就是使用發動機的差別。F-16從第30批次（Block）開始，就同時使用F110與F100兩種引擎，使用F100者的批次數字加2。

在華府的「台海安全研析中心」主任梅復興表示，美國政府人士日前透露，這次將出售給我國的F-16戰機，將以Block 70構型為基礎。與我國現有戰機相比，具有以下不同之處：

使用奇異公司的F110-GE-129 發動機，軍用推力為16610磅，後燃推力則達29500磅。這比我國現役F-16 Block 20機的F100-PW-220E發動機的推力，要高出24%。梅復興指出，發動機馬力大幅提升不僅有助戰機重掛載構型時的性能，維持高度/速度等，而且對於運動佔位，加速，進入有利發射武器的高度、速度等條件。增加動力亦會抵消因重量大幅攀升而流失的推重比，使得Block 70的空戰運動性能，可以維持與先前較輕、較靈活的Block 20相當的水準。

與F110同級的F100發動機型號，是F100-PW-229，軍用推力為17000磅，最大推力29160磅。如果使用F100，型號為Block 72。

為何會「爆冷門」放棄後勤優勢，換用不同廠牌發動機？梅復興表示，美方建議捨我國已使用20年的F100發動機，改採F110-GE-129，主要係成本考量。但實際上成本不僅限於硬體單價，亦與新機上需配合自動防撞系統（AGCAS）而修改發動機之電子引擎控制系統與整合測試成本有關。