親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安人員走私菸
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
中共代理人修法
南台灣暴雨成災
台鐵誤點之謎
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

走私菸案深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：準備跪算盤吧！

林佳龍承認走私菸是多年陋習 「不代表現在要縱容」

國軍新購F-16爆冷門 將改用不同廠牌引擎

2019-07-23 14:23聯合報 記者程嘉文╱即時報導

我國向美國爭取出售66架改良型F-16戰鬥機（F-16V），專家表示，案件在美已完成跨部會審查，現正進行對國會的非正式知會與簡報（informal/pre-notification） ，預期行政部門會在7月底前後正式通告國會。專家也透露，這批F-16將採用奇異公司（GE）的F110發動機，與國軍現役142架F-16使用的普惠（P&W）F100發動機不同，可謂大爆冷門。

F-16V是洛克希德馬丁公司促銷改良型F-16的商業名稱，不是正式型號。美軍稱其為F-16 Block70/72，70與72的差異，就是使用發動機的差別。F-16從第30批次（Block）開始，就同時使用F110與F100兩種引擎，使用F100者的批次數字加2。

在華府的「台海安全研析中心」主任梅復興表示，美國政府人士日前透露，這次將出售給我國的F-16戰機，將以Block 70構型為基礎。與我國現有戰機相比，具有以下不同之處：

使用奇異公司的F110-GE-129 發動機，軍用推力為16610磅，後燃推力則達29500磅。這比我國現役F-16 Block 20機的F100-PW-220E發動機的推力，要高出24%。梅復興指出，發動機馬力大幅提升不僅有助戰機重掛載構型時的性能，維持高度/速度等，而且對於運動佔位，加速，進入有利發射武器的高度、速度等條件。增加動力亦會抵消因重量大幅攀升而流失的推重比，使得Block 70的空戰運動性能，可以維持與先前較輕、較靈活的Block 20相當的水準。

與F110同級的F100發動機型號，是F100-PW-229，軍用推力為17000磅，最大推力29160磅。如果使用F100，型號為Block 72。

為何會「爆冷門」放棄後勤優勢，換用不同廠牌發動機？梅復興表示，美方建議捨我國已使用20年的F100發動機，改採F110-GE-129，主要係成本考量。但實際上成本不僅限於硬體單價，亦與新機上需配合自動防撞系統（AGCAS）而修改發動機之電子引擎控制系統與整合測試成本有關。

梅復興也指出，此次新購F-16的機身結構設計壽命可達12000飛行小時，約我國空軍現役F-16 Block 20原始設計的1.5倍，以一般戰機的每年操作時數來說，相當於超過30年。為了因應較大的彈藥與油料酬載量，機身與起落架結構均足以負擔48000磅的最大起飛重量，比Block 20的原構型高出了將近5噸。代表可攜載多出約30%重量的燃料(副油箱)或武器起飛，除了對地攻擊能力之外，即使在空對空任務，也可大幅增加滯空時間與作戰半徑。

F-16V戰鬥機。圖／洛克希德馬丁
F-16V戰鬥機。圖／洛克希德馬丁
分享

國軍
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／國軍救災新裝「透氣戰鬥衫」亮相 現僅一套難換洗

2019-07-23 14:13

專家：美售我F-16V戰機 批准售我適型油箱

2019-07-23 13:53

國防部：國軍團保依採購法公開招標 未提供個資

2019-07-23 13:31

專家：我採購F-16V戰機美本月底可望正式通告國會

2019-07-23 13:29

國軍新「透氣戰鬥衫」 單價850元

2019-07-23 11:03

國防部：雲豹甲車S1拉桿單價兩萬二 符合規定

2019-07-22 18:30

影／《軍情站》陸戰隊老猛男！「大砲鴨」的射擊日常

2019-07-22 17:23

影／《軍情站》AAV7超強悍！登陸泛水救災樣樣行

2019-07-22 17:09

陸軍擴大採購救災服裝 耗資4750萬買入近10萬件

2019-07-22 11:57

軍中神祕現象…為何最先升官者 最後官位往往非最大？

2019-07-22 11:00

英國傳奇噴火式戰機 九月底將訪台北高雄

2019-07-21 16:27

影／外國軍備奇貴零件卻台灣製 中科院長解密軍備「黑盒子」

2019-07-21 15:22

中科院30鏈砲塔快速狙擊逞威 美商原廠邀赴美展售

2019-07-21 13:46
看更多

熱門文章

特勤走私菸 消失的600條竟是藏在這裡

2019-07-22 20:46

府警衛室醜聞不斷 辦案人員查菸遭國安特勤嗆這句話

2019-07-22 18:10

國安人員走私免稅菸 國安局長彭勝竹請辭獲准

2019-07-22 20:07

國安人員走私免稅菸蔡英文震怒 府：吳員調離現職

2019-07-22 15:43

台灣人搭火車不排隊的原因 一張圖告訴你

2019-07-23 05:55

高雄暴雨神隱20小時 韓國瑜終於說出不想講的真相

2019-07-23 12:50

國安局走私菸品案不能少校一肩扛 侍衛長被點名負責

2019-07-22 19:22

桃機最大宗私菸案…若沒掩護 5貨櫃出不了管制區

2019-07-23 00:33

獨／「山上有菸」傳聞久 調查局辦老闆還鎖定華航內鬼

2019-07-23 12:26

影／國安人員私運9800條香菸 幕後有廠商協助掩護？

2019-07-22 17:23

特勤走私菸品遭逮 友人抱不平：所有長官都不知情？

2019-07-23 10:29

國安局走私菸案 北檢訊後聲押侍衛官吳宗憲

2019-07-23 08:59

總統專機私用…小英還輸他 當年娶媳下聘也要飛

2019-07-23 08:00

前外交官：總統專機變走私專機 舉世罕見丟臉之至

2019-07-22 21:52

孫大千：每個人都可能是草包 最可恥的是菜包

2019-07-23 08:18

總統專機菸品走私案 傳牽動華航高層人事

2019-07-23 11:15

國安局走私菸案 特勤人員吳宗憲等2人移送北檢複訊

2019-07-23 01:27

國安局官員走私菸品 深夜移送北檢複訊

2019-07-22 22:49

影／總統隨扈走私9200條免稅菸 黃國昌質疑手法熟練

2019-07-22 18:54

特勤走私半個貨櫃菸品 業者估：可牟取500萬以上暴利

2019-07-22 17:37

爆料挨批「收割」 黃國昌曝查緝走私內幕反嗆「一群俗辣」

2019-07-23 10:19

辣台妹這回撿到菸了！李艷秋：請吳宗憲發表不自殺聲明

2019-07-23 11:59

總統專機驚爆特勤夾帶9800條私菸 府怒鍘國安局長

2019-07-23 00:21

新聞眼／追查背後靠山 應從金流切入

2019-07-23 00:35

府少校警衛官買鉅量菸品 被質疑只是「團購」公差

2019-07-22 19:55

影／林佳龍承認走私菸是多年陋習「不代表現在要縱容」

2019-07-23 14:24

大選最新民調 柯文哲北市支持度不及蔡英文的一半

2019-07-22 18:24

夾帶近萬條菸品入境 黃國昌：國安局螺絲掉滿地

2019-07-22 16:27

國安局官員涉走私菸 北檢漏夜偵訊8人交保

2019-07-23 07:40

李佳芬農舍確定違建 縣府：限一個月改善補照否則拆除

2019-07-23 11:17

調查局追國安人員運私菸 基層質疑吳宗憲只是下單人頭

2019-07-22 21:26

國安局官員夾帶私菸 黃國昌：私菸計畫隨總統車隊入境

2019-07-22 18:29

國安局走私菸毀出訪 柯文哲：蔡英文一定很懊惱

2019-07-23 11:50

國安深喉嚨目前安全！黃國昌：誰敢懲處他 我沒完沒了

2019-07-23 11:46

影／林濁水挺韓國瑜帶職參選 舌戰徐永明：賴清德憑什麼任閣揆？

2019-07-22 15:56

國安局官員涉走私香菸 綠委要求相關公務員重罪法辦

2019-07-22 22:02

郭台銘和特定媒體心結影響整合？ 韓國瑜：我才是候選人

2019-07-22 22:14

【重磅快評】國家安全變成好生意！蔡英文難洗惡名

2019-07-23 10:59

韓國瑜：這次豪雨水退得不夠快 絕對還要更快才行！

2019-07-23 01:25

影／蘇貞昌怒批韓國瑜：沒掌握狀況亂放炮 只懂得要錢

2019-07-23 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top