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林佳龍承認走私菸是多年陋習 「不代表現在要縱容」

專家：美售我F-16V戰機 批准售我適型油箱

2019-07-23 13:53聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美方可望在本月底前正式通告國會我國66架F-16V戰機採購案，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今透過臉書披露，美方此次擬薦售予台灣的戰機，將以F-16 Block 70的先進構型為基礎，美方已批准對台提供可安裝在機背上的適型油箱（CFT/conformal fuel tanks），可延展戰機作戰半徑；另將首度裝配可偵測並追蹤空中與地面／水面的各種目標紅外線搜索追踪系統(IRST)。

梅復興貼文表示，F-16 Block 70的先進構型的機身結構設計，壽命可達12000飛行小時，約我國空軍現役F-16 Block 20原始設計的1.5倍，相當於超過30年的正常服役飛行時數。同機身與起落架結構均足以負擔48000磅的最大起飛重量，比我國現役的Block 20的原構型要高出了將近5噸，可攜載多出約30%重量的燃料或武器起飛，酬載與航程性能會顯著較優，大幅增加滯空時間與作戰半徑。他表示，美方建議的構型將是使用奇異公司的F110-GE-129渦輪扇發動機，軍用推力為16610磅，最大（後燃）推力則達29500磅。較我現役Block 20機的推力要高出24%。

他同持指出，美方此次同時批准對我提供適型油箱，可安裝在機背上，每組左右各一個，可容納燃料450加侖，可增加戰機內裝油量約43.5%，但阻力卻遠低於機身或機翼下外掛的副油箱，可增加航程與飛行時間，延展戰機作戰半徑、滯空時間暨或提升籌載/航程性能。

梅復興表示，除與F-16V鳳展機相同的APG-83 AESA主動電子掃描陣列雷達外，此次即將售台的F-16 Block 70 將首度裝配紅外線搜索追踪系統 (IRST)，確切型號尚待公佈，但應該是以美軍制式的Legion IRST 莢艙為基礎，並與任務系統暨座艙顯示系統整合。

他表示，這項系統使用長波紅外線(LWIR)，感測波段為8-15um，亦即熱成像頻譜，可藉由感應比對與背景溫差不大的物體紅外綫訊號，而偵測並追蹤空中與地面/水面的各種目標，可與雷達互補，尤其對於偵測低雷達特徵（匿蹤）的目標。為戰機多賦予了一種對抗匿蹤戰機的手段。

此外，Block 70戰機的電子作戰系統也將有別於過去雷達預警器與干擾莢艙分立的做法，改採內建型整合式電戰系統。此次美方原則上會仍會提出AN/ALQ-131A與ALQ-211(V)4 兩種型號供我空軍選擇，但整合測試成本仍將成為決定何者出線的關鍵。

梅復興表示，售台的F-16V新機將具有整合Link-16戰術鏈路的資訊網路交換能力，可讓我國的F-16戰機在必要時能與美軍直接交換戰術圖像執行協同作戰。此外美方正考慮同意釋出以最先進的多功能「聯合戰術無綫電系統」(JTRS)取代原先的Link-16鏈路專用終端機！這種軟體無線電（software-defined radio/SDR）技術可使用至少十餘種波形通訊，包含所有現用保密語音以及Link-11與Link-16等數據鏈路，並支持各種新興的戰術連網應用。

梅復興認為，美方此次將出售的F-16 Block 70雖不能與F-35之類的正牌第五代戰機相提併論，但若搭配前述的一些先進技術裝備，則亦可具備部分第五代作戰能力。或許同樣有意義的是，這種先進構型的第四代半戰機尚可在一定條件下，可對共軍殲20戰機構成可恃威脅。

美方可望在本月底前正式通告國會我國66架F-16V戰機採購案，旅美的台海安全研究...
美方可望在本月底前正式通告國會我國66架F-16V戰機採購案，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今透過臉書披露，美方此次擬薦售予台灣的戰機，將以F-16 Block 70的先進構型為基礎，美方已批准對台提供可安裝在機背上的適型油箱。 圖/洛克希德馬丁公司
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