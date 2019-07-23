國防部：國軍團保依採購法公開招標 未提供個資

2019-07-23 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



台灣基進今天舉行記者會，質疑國軍團體意外險，近10年來全數由旺旺集團旗下的「旺旺友聯產險」承包，「上至總統府軍職人員，下至一般國軍役男，個資全握在公認服膺中共意志的旺中手上」。但國防部回應稱，承保公司是經濟部合法登記廠商，非屬經濟部投資審議委員會公告的陸資來台投資事業名錄廠商；而國軍團體意外保險依官兵總人數辦理加保，投保名冊並未交付承保公司存查，也未提供官兵個資，沒有國軍官兵個資外洩情事。

台灣基進指稱，此節將讓國安面臨紅色風險，恐讓國安未戰先亡，國防部應盡速出面說明及撤換投保公司。

但國防部表示，國軍團體意外保險是依「政府採購法」辦理公開招標，經查承保公司為經濟部合法登記廠商，並非屬經濟部投資審議委員會公告的陸資來台投資事業名錄廠商，且此案契約已明確律定排除陸資廠商參標，並要求完成保密切結，符合決標廠商資格。