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專家：我採購F-16V戰機美本月底可望正式通告國會

2019-07-23 13:29聯合報 記者洪哲政╱即時報導

旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文披露，我國採購66架F-16V戰機採購案，在美已完成跨部會審查，現正進行對國會的非正式知會與簡報（informal/pre-notification） ，預期行政部門會在7月底前後正式通告國會，全案預算會低於100億（3000億台幣）美元。

但他也表示，唯一無法預知的變數就是美國總統川普這張「外卡」（wild card）以及美中關係上的意外發展。梅復興引述美方消息來源的話說，就像原本四、五月間即已備便通告國會的四項包括M1A2戰車與各種陸用飛彈等軍售，受到中共領導人習近平在貿易協定突然變卦，以及川普政府內部對其回應上意見分歧的影響而臨時剎車，以致後來一直拖到G20峰會後的7月上旬才送國會。

梅復興貼文披露，美方的台灣採購F-16V戰機購案處理作業相當積極，曾於5月中旬來台評估並與我軍方商議相關需求等。美方業管單位美國空軍國際事務處SAF/IA、美國國防部安全合作局DSCA的作業在6月中旬大致都已完成，進入跨部會審查。

至於正式批准期程，梅復興稱，實際負責審核此案的美方人士日前在華府對他表示，「跨部會審查基本上已完成」，且「對國會的非正式知會與簡報(informal/pre-notification)」 正進行中。他們預期行政部門會在7月底前後正式通告國會。

至於為何F-16案要選擇趕在這個時段通告，梅復興分析，名義上的理由之一，是因為這是台灣首度改採以LoR for P&A模式申購軍備，在程序上有一定的回覆時限規定。美政府必須在買方送交完備的LoR後的120至150天內提出正式答覆。而我們的LOR則是今年2月27日正式遞送的，迄今已近規定時限。

梅復興分析指出，更務實的理由，則應該是為了配合雙方國會的運作期程。川普政府勢須趕在美國國會休會之前通知國會，才可完成正式軍售程序，讓台灣審核預算有據。美國參眾兩院今夏最後一天議事是在7月26日，之後就要休會到9月8日。也就是說，若不能在7月底以前將F-16V採購案正式通告國會，那就必須至少等到9月中旬以後。此外，依其政策原則與慣例，美國也不希望在太接近台灣實際大選日期的一定時間範圍做出大動作，以免被質疑偏袒特定一方或試圖直接左右選舉結果。

他進一步表示，在台灣方面，因為此案需要特別預算配合，勢必要在立法院秋季會期前完成通知國會的動作，才可趕得上在今年底前批准採購F-16V戰機所需預算。再加上台灣今年是選舉年，晚秋過後多數立委將會忙於競選連任，屆時不可能再有精神來審特別預算。所以，儘早將特別預算法案送審實為上策。美台雙方在多次溝通後，決定將正式批准、即通告國會的標的時點設在8月之前。

梅復興表示，此次即將批准的F-16V軍售案，在過去兩個月來不斷傳出估價持續攀高的訊息，有從原先的80億美元、約2400餘億元台幣左右，已增加近2成。雖有超過3000億台幣、100億美元的傳言，但目前美方多位可靠人士均指「確定會低於100億美元」。

F-16V戰機。路透
F-16V戰機。路透
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國軍F-16戰機軍售川普空軍美中關係國防部台海
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