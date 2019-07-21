英國傳奇噴火式戰機 九月底將訪台北高雄

2019-07-21 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



英國在二次大戰期間最有名的「噴火」（Spitfire）式戰鬥機，今年夏天將進行問世八十年來，第一次單機環球飛行，全程約四個月，將降落87個航點，其中9月27、28兩天，將分別在台北松山機場、高雄小港機場各停留一天。這很可能是噴火式首度現身台灣，預期屆時將會是航空迷的一大盛事。

噴火式是英國超級馬林（Supermarine）公司設計的單引擎戰鬥機，1936年首飛，1938年服役。在1940年的不列顛之戰當中，英國皇家空軍以少擊多，成功遏制納粹德國空軍奪取制空權，使的希特勒放棄征英計畫。在空戰中，噴火正是皇家空軍性能最優秀的戰機，足以克制當時德國的王牌戰機Bf109，因此後來一直被視為不列顛之戰的代表機種，被認為是保住英倫三島的守護神：儘管當時皇家空軍數量最多的戰機，是較老的「颶風」（Hurricane），但因性能不及Bf109，通常英軍是以噴火迎戰德軍戰鬥機，讓颶風可以趁機攻擊德軍轟炸機。二次大戰期間，噴火式一共生產兩萬多架，除了歐洲戰場，也活躍於北非與東南亞。

為了紀念皇家空軍在不列顛之戰的功勳，英國軍方至今仍然有「現役」的噴火式：皇家空軍編制有「不列顛之役紀念飛行隊」（Battle of Britain Memorial Flight），定期在國家慶典、基地開放等場合進行飛行表演，其中包括6架噴火式。

噴火式在大戰期間有極多改良型，這次要執行環球飛行的噴火式，是一架噴火9型，1943年10月交機，皇家空軍的序號是MJ271，曾經執行過51次作戰任務，並且曾被德軍高砲擊傷。戰後本機被移交給荷蘭空軍，退役後曾經歷數間博物館轉售，2016年被英國的Boultbee飛行學校購得，並且將其修復至可飛行狀態，英國民航註冊編號是G-IRTY。此次執行環球飛行的兩名飛行員，就是該校的創辦者Matt Jones與Steve Brooks，贊助單位包括瑞士的萬國錶（IWC）、英國電訊報等。