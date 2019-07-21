影／外國軍備奇貴零件卻台灣製 中科院長解密軍備「黑盒子」

2019-07-21 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



我國民間具備生產關鍵軍備能量，卻因缺乏整合技術與需求，遭外商予取予求。中科院長杲中興披露，他曾經拆解某美製軍備關鍵盒子，那個盒子貼著不可拆解、否則不保固的封條，但裡頭除DVD player是日本製和外殼是美國製外，其他都是台灣製造；但此盒維修，卻須送回美國原廠，再由美商外包給英國，全世界繞一圈，因此運輸費用昂貴。

陸軍30公厘鏈砲甲車展開量產，中科院自行研發整合技術製造的30鏈砲塔，通過戰測進行量產，今年就能解繳第一批。談及中科院自力研發砲塔的必要性，杲中興談及他在院內常講的一個「黑盒子」的故事。

杲中興表示，全世界先進國家都不希望核心技術漏給別人，但核心技術不是零組件，「零組件都是台灣作的」，而是系統工程的軟體，不然去拆許多進口軍備裡的電路板、電腦，其實都是台灣知名廠商作的。

杲中興披露，「我每次都在講這個故事」，他曾經拆過其中一個，那個盒子打開來，最貴的是封條標籤，因為標籤寫了不能破損、否則不保固，因此大家都不敢拆那個箱子，但有天箱子的標籤在搬運時不小心刮破了，軍種拿給中科院說「反正已經破了」，你們「拆拆開」，結果一拆，除外殼是美國作的，裡面只有一個DVD player是日本製的，其他全部是台灣作的。

杲中興說，但為何編這個盒子（運美維修）要編列這麼高的運輸費用？因為這個盒子要運回美國，美商再外包給英國廠商BAE，因此盒子要運回佛羅里達再運英國，再由英商向台灣廠商訂零件，修好再運回台灣，繞全世界一圈。