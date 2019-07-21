中科院30鏈砲塔快速狙擊逞威 美商原廠邀赴美展售

2019-07-21 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍30公厘鏈砲甲車已展開量產，由中科院自行研發製造的砲塔，正在軍備局202廠組裝。中科院長杲中興則透露，30鏈砲原廠Orbital ATK審視砲塔實測狀況後大表驚異，「台灣為什麼可在這麼短的時間，在過去沒有任何火砲整合的基礎下，卻設計出能夠『動態打動態』，在任何射擊狀態下命中率都比過去高很多的砲塔系統」，甚至邀中科院將砲塔送到美國參加展售會。

中科院多年前曾向Orbital ATK洽詢採購30鏈砲生產技術，但除美商要價10億美元技轉費用，當時被形容成「獅子大開口」外，也拒絕讓我方進入國際30鏈砲市場的供應鏈，中科院因此轉而向原廠採購鏈砲，由中科院材料及光電研究所領軍，自行整合設計，以陸軍「迅馳專案」為名，為陸軍284輛30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車生產砲塔。

中科院生產的30鏈砲塔已通過陸軍戰術測試，將在台北航太展中近距亮相，但砲塔操控系統尚未解密，屆時不會公開內部系統。而中科院現正進一步設計海基型30鏈砲塔。

對於30鏈砲塔關鍵的射控系統，葛平亞表示，中科院廿年前就從事過數位射控系統設計，「以前作M60A3的性能提升案，到更早前的M48H戰車提升」，中科院資通所就有一批人曾經參與過，他們對砲的控制與掌握非常有概念。30鏈砲塔除砲身與進彈系統是美國原裝進口外，其他都是中科院自行整合組裝。葛平亞表示，砲塔在人機介面上，可以觸控，也有搖桿設計。都是按照軍種的要求設計，今年解繳出去的砲塔，都是按陸軍平日訓練的概念與思維下產出的產品。

杲中興則透露，中科院完成「迅馳專案」30鏈砲塔的研發後，「美商都嚇一跳」，說台灣為什麼可在這麼短的時間，在過去沒有任何火砲整合的基礎，卻設計出能夠動態打動態，在任何射擊狀態下命中率都比過去高很多的砲塔系統。他說，美商槍砲原廠都表示，這座砲塔應到美國參加展售會，美商固然是稱讚自家的30鏈砲性優異，中科院則認為，無論任何槍砲，中科院都有能力整合到這個武器系統上。將來無論海基、陸基遙控槍砲塔，都能用類似的邏輯概念來設計。