金門重要戰蹟 240榴砲前車保留有望

2019-07-19 18:40 中央社 金門縣19日電



240榴砲是金門著名重型火砲，金門縣政府今天邀集縣議員、戰地史蹟協會和金防部人員到蜈蚣山營區會勘榴砲前車，希望軍方連同砲陣地及火砲主體全部移撥由縣府主導陳展。

金防部副指揮官古勝文表示，基於協助地方觀光發展立場，軍方樂意配合保留240榴砲前車，但相關政策仍必需由國防部核定。

金門縣議員董森堡說，240榴砲是全台最大美造火砲，全世界只生產300多門，其中12門在民國48年底運到金門佈署，在台服役超過一甲子。因精兵政策，大部分已現地封存，軍方並按程序完成火砲配件「前車」（拖曳車）汰除作業，原規劃在近期進行切除報廢作業。

縣府有感這項裝備對金門的貢獻，屬於地區重要戰地文物，若依軍方原訂作業將切除報廢，十分可惜，今天邀集相關單位人員會勘。

董森堡和戰蹟協會理事長陳自強表示，希望能將240榴砲的前車先行保留下來，並與軍方接洽釋出金門地區240榴砲陣地及火砲本體，後續比照馬祖梅石營區模式，開放民眾參觀。

縣府觀光處副處長李銘培表示，凡是可以增加地區觀光資源、保存文化古蹟的工作，縣府都樂意進行，今天會勘的240榴砲前車，其實只是火砲的附屬配件之一，縣府希望軍方可以連同砲陣地及火砲主體全部一起移撥，由縣府主導完整陳列展示。

董森堡指出，金門的240砲堡群堡體堅固如常，頗具歷史價值與紀念意涵，榴砲、砲車與砲堡三位一體、密不可分，是金門地區不可多得的戰地史蹟。

觀光處表示，前車撥用是當前首要工作，縣府將在兩週內再與軍方會勘，決定實際撥用數量，其中含預備砲管；至於砲陣地及火砲主體部分，縣府將在會勘後一個月內提出相關具體陳展計畫，向國防部爭取認同。