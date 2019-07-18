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陸軍官校入伍生團爆流感疫情 軍醫高層進駐管控

2019-07-18 19:22聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍官校。圖／本報資料照
陸軍官校。圖／本報資料照
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陸軍官校入伍生團爆流感群聚疫情，傳百人「中鏢」。陸軍官校今（18）日表示，不適者經診治屬於流感輕症，經藥物治療後，症狀已逐步緩解、恢復良好，國軍高雄總醫院已進駐官校，專責防疫工作，協助處理。

陸軍官校表示，官校自108年7月中旬起，陸續有入伍生團學員發生上呼吸道不適現象，陸官立即將不適人員轉送國軍高雄總醫院進行快篩檢查，經確診有A、B型流感人員，患者經檢查後均屬於流感輕症，經藥物治療後，症狀已逐步緩解、恢復良好，並無外界傳稱所述「百人中鏢」及隱匿情事。

陸軍官校說，目前患者由官校實施區隔休養，體溫監控、環境消毒、落實戴口罩及勤洗手等積極防治作為，並由國軍高雄總醫院調派醫護人員進駐官校，專責防疫工作，協助處理。

陸軍官校表示，國防部軍醫局、陸軍司令部軍醫處今日會同衛福部疾管署與高雄市衛生局至陸官訪查疫情，協助管控作為。

陸軍官校說，為做好疫情管控，及照顧官兵、學員生健康，陸官除了將與病患親密接觸者，先採取區隔用餐，以及將課程調整的作法外，並持續針對全體入伍生加強人員體溫量測。另針對有咳嗽、發燒等症狀人員要求配戴口罩及造冊列管，實施預防性投藥，及宣導所屬落實勤洗手等衛教觀念，以有效防杜群聚感染情事肇生。

國軍流感
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