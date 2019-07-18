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蘇揆指示研發 國軍「救災裝」首曝光

2019-07-18 14:49聯合報 記者洪哲政╱即時報導

蘇揆指示國防部研發「救災裝」提供官兵，新裝近日曝光。陸軍機步333旅今天屏東林邊鄉公所進行災防整備作業，官兵身著新撥補的「透氣戰鬥衫」，執行防災作業。

梅雨與颱風季節即陸續報到，行政院蘇貞昌曾表示，希望國軍投入救災也像另一種戰爭，除了加強訓練，並規畫設計「救災裝」，讓官兵比較方便。國防部也證實，蘇揆指示部長嚴德發，研擬救災專用服裝。

軍聞社今天報導，為防範「丹娜絲颱風」所導引的熱帶低氣壓，可能對南部地區造成豪雨災情，陸軍機步333旅18日派遣官兵，仍然在屏東林邊鄉公所進行災防整備作業。

報導披露，過程中，官兵身著新撥補的「透氣戰鬥衫」，具有快速散熱及排汗等功能，讓未來在執行防、救災任務時，更能事半功倍。

國防部同時表示，「丹娜絲颱風」雖已解除陸上警報，但受外圍環流影響，仍有不少民眾擔心，可能會因為豪大雨帶來災情。國防部今（18）日表示，為了防範未然，國軍預置兵力與進駐車輛、機具，仍然維持現地待命，務期以「最壞的打算、最好的準備」，守護民眾生命財產安全。

國防部指出，包括海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車，已預置於林口下湖西營區(2輛)、蘇澳中正基地(2輛)、嘉義水上機場(2輛)、臺南官田營區(2輛)及屏東防訓中心(4輛)等5處，目前仍在進駐區域待命，同時各作戰區1千餘人預置兵力亦保持高度警戒，密切與地方政府連絡，隨時掌握颱風後續發展及各地降雨情勢，絲毫不敢掉以輕心，以完善災防準備。

蘇揆指示國防部研發「救災裝」提供官兵，新裝近日曝光。陸軍機步333旅今天屏東林邊...
蘇揆指示國防部研發「救災裝」提供官兵，新裝近日曝光。陸軍機步333旅今天屏東林邊鄉公所進行災防整備作業，官兵身著新撥補的「透氣戰鬥衫」，執行防災作業。圖/軍聞社
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蘇揆指示國防部研發「救災裝」提供官兵，新裝近日曝光。陸軍機步333旅今天屏東林邊...
蘇揆指示國防部研發「救災裝」提供官兵，新裝近日曝光。陸軍機步333旅今天屏東林邊鄉公所進行災防整備作業，官兵身著新撥補的「透氣戰鬥衫」，執行防災作業。圖/軍聞社
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蘇揆指示國防部研發「救災裝」提供官兵，新裝近日曝光。陸軍機步333旅今天屏東林邊...
蘇揆指示國防部研發「救災裝」提供官兵，新裝近日曝光。陸軍機步333旅今天屏東林邊鄉公所進行災防整備作業，官兵身著新撥補的「透氣戰鬥衫」，執行防災作業。圖/軍聞社
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國軍國防部陸軍行政院蘇貞昌
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