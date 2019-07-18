蘇揆指示研發 國軍「救災裝」首曝光

2019-07-18 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蘇揆指示國防部研發「救災裝」提供官兵，新裝近日曝光。陸軍機步333旅今天屏東林邊鄉公所進行災防整備作業，官兵身著新撥補的「透氣戰鬥衫」，執行防災作業。

梅雨與颱風季節即陸續報到，行政院長蘇貞昌曾表示，希望國軍投入救災也像另一種戰爭，除了加強訓練，並規畫設計「救災裝」，讓官兵比較方便。國防部也證實，蘇揆指示部長嚴德發，研擬救災專用服裝。

軍聞社今天報導，為防範「丹娜絲颱風」所導引的熱帶低氣壓，可能對南部地區造成豪雨災情，陸軍機步333旅18日派遣官兵，仍然在屏東林邊鄉公所進行災防整備作業。

報導披露，過程中，官兵身著新撥補的「透氣戰鬥衫」，具有快速散熱及排汗等功能，讓未來在執行防、救災任務時，更能事半功倍。

國防部同時表示，「丹娜絲颱風」雖已解除陸上警報，但受外圍環流影響，仍有不少民眾擔心，可能會因為豪大雨帶來災情。國防部今（18）日表示，為了防範未然，國軍預置兵力與進駐車輛、機具，仍然維持現地待命，務期以「最壞的打算、最好的準備」，守護民眾生命財產安全。