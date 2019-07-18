我援贈國產槍械個裝 外交部披露海地承諾作這些用途

2019-07-18 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡總統訪問友邦海地，國防部證實我方援贈100套含T-91步槍在內的國產現役戰鬥個裝。外交部今天表示，此案是依海地總統摩伊依士所請，裝備將用於海地國防及保護軍事基地與設施等用途。

蔡總統日前到訪友邦海地，在機場迎接的海地軍警聯合儀隊，官兵全身包括頭盔、防破片背心與T-91戰鬥步槍，全都是國防部軍備局的產品。

對這項援贈案，外交部今天表示，海地總統摩伊依士(Jovenel Moïse)於去年（107）年5月訪台時，表達希望與我國加強各領域的合作。我國應海地之請，援贈此案100套個人防護裝備，並於今(108)年6月捐贈海地國防部。捐贈儀式由海地國防部長喬瑟諾(Enod Joseph)主持，海地外長艾蒙席(Bocchit Edmond)及我國駐海地大使胡正浩見證。

外交部表示，海地總統特別感謝我國政府捐贈此案裝備。國防部長喬瑟諾承諾，這些裝備將妥善用於海地國防及保護軍事基地與設施等用途。

外交部表示，此次捐贈相關裝備，是經綜合考量友邦海地的需要、我國軍現役裝備的使用狀況，除鞏固邦誼、協助友邦維護國家安全外，同時也展現我國防自主實力。

國防部也表示，此次援贈海地共和國戰鬥個裝現役裝備100套，是支持國家整體外交政策，由外交部提出需求並編列相關預算，國防部配合執行援贈友邦作業。

國防部指出，援贈友邦裝備是考量邦交國任務需要，以及國軍現役裝備的使用狀況來考量，協助邦交國維護國家安全及生命財產安全，以達到鞏固邦誼的成效，同時展現我國防自主實力。