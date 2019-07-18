海地軍警台製槍械個裝迎小英 國防部：國防自主實力

2019-07-18 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡總統日前到訪友邦海地，在機場迎接的海地軍警聯合儀隊，官兵全身包括頭盔、防破片背心與T-91戰鬥步槍，全都是國防部軍備局的產品。國防部與外交部上午證實，我國援贈海地共和國戰鬥個裝現役裝備100套，鞏固邦誼，並展現我國防自主實力。

蔡英文總統出訪加勒比海4個友邦國家，於當地時間本月13日下午3點半抵達海地共和國，於海地太子港國際機場接受海地軍警致敬。蔡總統臉書粉專也披露當地軍警致敬畫面，經過比對，海地執勤軍警身上包括頭盔、防破片背心與護肘等，造型與國軍現役戰鬥個裝一模一樣，只是塗裝改成黑色；當地官兵持用的步槍，則是國造現役T-91步槍。

對此，國防部上午表示，此次援贈海地共和國戰鬥個裝現役裝備100套，是支持國家整體外交政策，由外交部提出需求並編列相關預算，國防部配合執行援贈友邦作業。

國防部說，援贈友邦裝備是考量邦交國任務需要，以及國軍現役裝備的使用狀況來考量，協助邦交國維護國家安全及生命財產安全，以達到鞏固邦誼的成效，同時展現我國防自主實力。