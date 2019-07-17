獨／中共國防部官網宣布 近日將在東山島舉行兩棲演習

2019-07-17 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



本周日（14日），中共國防部在官網宣布，將在東南沿海的海空域舉行「例行性」軍演。當天網路上也出現照片，在浙江杭州有民眾拍到，包括配備105公釐砲的05式兩棲突擊車等各式共軍車輛，正由鐵路南運。

照片曝光後，媒體報導，這批裝甲車隸屬駐浙江湖州的第72集團軍，在2016年之前，該單位原番號是人民解放軍第1（集團）軍，歷史可追溯到彭德懷率領的第1（西北）野戰軍第1縱隊，在1975年後調到浙江。第1軍在1998年起，將所轄的第1師改編為兩棲機械化步兵師，創解放軍的首例。2016年習近平的軍改之後，所有軍級單位的番號全部重編，第1集團軍改番號為第72集團軍，第1兩棲機械化步兵師被拆為第5、第124兩棲合成旅。

而在軍改之後，同屬東南沿海的第73集團軍（駐地福建同安，原第31集團軍）、第74集團軍（駐地廣東惠州、原第集團軍），也各自組成兩個兩棲合成旅，分別為14、91旅，以及1、125旅。

我方高層官員指出，共軍72集團軍此次南下，預期將在福建最南部接近廣東省的東山島，舉行兩棲登陸操演。一般而言，歷年共軍類似演習之流程，均先以艦艇海上科目為主，然後才是兩棲登陸。由於參演部隊已經動身南下，預計等到颱風過境，海象好轉之後，兩棲操演即將展開。

東山島地處東部戰區、南部戰區交界，向來是共軍東南沿海重要訓場，每年幾乎都會舉行演習。李登輝後期到陳水扁時期，中共數次發動大規模軍演武嚇台灣，地點都在東山島。包括1995年11月的台海危機，以及2001、2003、2004年，都曾在東山島舉行大規模軍演，其中2001、2004年的操演代號，分別為「解放一號」與「解放二號」。2003年海軍北海艦隊艦艇南下參演，首度不經台灣海峽，而駛出第一島鏈，經台灣東方、巴士海峽轉入南海。