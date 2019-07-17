國軍特戰、海軍陸戰隊進駐全台18處災害潛勢區

2019-07-17 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今(17)日表示，因應「丹娜絲颱風」襲台，國軍已針對易發生土石流及淹水等潛勢區域共計99處，由各作戰區派遣1千8百餘名預置兵力進駐；陸軍航特部及海軍陸戰隊特戰小組，則規劃部署於新北烏來、桃園復興及高雄那瑪夏、桃源等18處災害潛勢區，希望第一時間投入執行災防救援任務。

國防部表示，國防部災害應變中心於今天中午與中央災害應變中心同步完成一級開設。

國防部指出，國防部長嚴德發於上午召集參謀總長、副總長執行官、空軍副總長、三軍司令、各指揮部、作戰區指揮官及國防部聯參主管等召開災防整備會議。

嚴德發指出，在「防災重於救災，離災優於防災」原則下，要求各單位主官提醒地方政府，於安全無虞下，提前完成災害潛勢區民眾撤離。

國防部同時亦要求海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車，先期進駐林口下湖西營區(2輛)、蘇澳中正基地(2輛)、嘉義水上機場(2輛)、台南官田營區(2輛)及屏東防訓中心(4輛)等5處，合計12輛完成預置，配合各作戰區預置兵力，協助地方災害的即時救援任務。

國防部指出，國軍目前待命兵力3萬1千餘人、各類車輛機具4千5百餘部。另針對易發生土石流及淹水等潛勢區域共計99處，由各作戰區派遣預置兵力計1千8百餘人；及陸軍航特部及海軍陸戰隊特戰小組，規劃於新北烏來、桃園復興及高雄那瑪夏、桃源等18處災害潛勢區，預置22組135人，以期於第一時間能迅速投入執行災防救援任務。

此外，考量參訓學員安全，全民國防教育「暑期戰鬥營」計有金門、澎湖戰鬥營及洄瀾射擊體驗營、兩棲勇士挑戰營等14個營隊辦理提前結訓。