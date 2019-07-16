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郭台銘落敗後戰不戰？原來內部鷹派大咖是他們

30鏈砲雲豹甲車攻角靈活 成元首萬鈞車隊新要角

2019-07-16 12:16聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍向中科院採購裝置在雲豹甲車上的30鏈砲塔已經投產，目前正由軍備局202廠實施組裝。據指出，新車30鏈砲塔與火砲具備穿甲能力與高攻角，可針對來襲的敵航空器、直升機、輕型車輛與高處隱蔽伏兵實施攻擊，除確保正、副元首安全外，也能在國家面臨重大軍事危機時，確保政府核心功能持續運作。首批6輛30鏈砲型雲豹甲車，今年將優先汰換部署北市、負責執行「萬鈞任務」、「復安專案」的6輛V150甲車。

「萬鈞任務」指的是元首在戰時狀況提升後進行入各指揮所的行動；「復安專案」則是包括總統等政府各首長疏散行動。任務皆由憲兵指揮部負責。

憲兵指揮部表示，陸軍司令部規劃於95年至112年執行裝步戰鬥車換裝，為統一性能規格，有效全壽期後勤管理作業，由國防部指導憲兵指揮部24輛需求，憲兵耗資20億2533萬元，採購18輛榴彈機槍車型、6輛機砲車型，納入陸軍換裝案，以統建方式執行，汰換CM31及V150等老舊甲車，確保萬鈞任務、復安專案衛戍區防衛作戰任務遂行。

憲兵指揮部說，為確保元首安全，憲兵指揮部優先檢討汰除老舊2輛CM31及6輛V150甲車，分於100至101年換裝雲豹裝步戰鬥車，以利萬鈞任務執行。並於106年8月執行「復安專案」任務，原有8輛裝步戰鬥車，僅可滿足元首機動隨扈編組，副元首及首長特定人士僅搭乘V150S甲車執行這項機動隨扈，經機動力與打擊驗證，均不足裝步戰鬥車優異。

憲兵進一步表示，但為確保在國家面臨重大軍事危機，政府核心功能可持續運作，及考量正副元首及首長特定人士機動隨扈、關鍵基礎設施防護及主指揮所安全維護等任務所需，因此憲兵指揮部建議提出汰除V150S甲車，優先換裝裝步戰鬥車，國防部遂於106年11月28日由原陸軍所接裝10輛新車實施調撥，以確保107年後執行復安任務順利萬全，並同步提升衛戍戰力。

憲兵指出，因應憲兵指揮部衛戍區作戰任務需求，考量敵情威脅預判接敵目標不同，因此於專案起始年度即規劃籌購6輛機砲型裝步戰鬥車，依研改狀況可於今年（108）籌獲，因其具備穿甲能力，可針對來襲的敵航空器、直升機及輕型車輛實施攻擊，以增強機動打擊力。

陸軍向中科院採購裝置在雲豹甲車上的30鏈砲塔已經投產，目前正由軍備局202廠實施...
陸軍向中科院採購裝置在雲豹甲車上的30鏈砲塔已經投產，目前正由軍備局202廠實施組裝。據指出，首批6輛30鏈砲型雲豹甲車，今年將優先汰換部署北市、負責執行「萬鈞任務」、「復安專案」的6輛V150甲車。圖擷取自軍聞社影片
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陸軍向中科院採購裝置在雲豹甲車上的30鏈砲塔已經投產，目前正由軍備局202廠實施...
陸軍向中科院採購裝置在雲豹甲車上的30鏈砲塔已經投產，目前正由軍備局202廠實施組裝。據指出，首批6輛30鏈砲型雲豹甲車，今年將優先汰換部署北市、負責執行「萬鈞任務」、「復安專案」的6輛V150甲車。圖擷取自軍聞社影片
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