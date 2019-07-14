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中國東南外海軍演 總統府：國防部嚴密掌握

2019-07-14 18:59聯合報 記者丘采薇╱即時報導

總統府稍早表示，有關中國媒體報導，中國軍方將在近日於東南外海進行演訓，相關動態，國防部等單位都有嚴密掌握，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。

總統府發言人丁允恭表示，「我們也要提醒，維持兩岸與區域間的和平穩定、確保人民福祉，是包括兩岸在內區域各方的共同責任與目標。」

丁允恭說，作為國際社會一員，任何升高軍事態勢等等可能對區域安全穩定與兩岸關係造成衝擊傷害的行為，都不是負責任的做法，國際社會更不樂見。

中國軍方將在近日於東南外海進行演訓。圖／中國軍網
中國軍方將在近日於東南外海進行演訓。圖／中國軍網
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