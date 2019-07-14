共軍近日東南沿海軍演 國防部嚴密掌握

2019-07-14 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共國防部今（14）日上午透過官網公布解放軍近日將於東南沿海等海空域組織例行性演習，時值台美軍售後與蔡總統出訪，時機敏感。國防部今日表示，這項演習是年度例行性演訓，對於共軍相關演訓動態，國軍均能有效掌握與應處，確保國家安全。

中共國防部今（14）日上午8時13分透過官網公布，解放軍將於東南沿海等海空域組織演習。對此我國防指出，國軍忠實扮演區域和平維護者角色，矢志捍衞國家自由、民主與主權；面對中共不斷進行的「文攻武嚇」，國軍除嚴密掌握臺海周邊軍事活動外，並持續強化關鍵防衛戰力，戮力戰訓本務、精實戰力，國軍絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，籲請國人放心。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩今在臉書貼文評論共軍演習訊息表示，以往解放軍的各項軍演多半會先在中國海事局網站以「航行警告」、「軍事任務」或「實彈演習」發布操演區域，演習結束後再透過央視、微博及解放軍報發布演習內容；這次直接由中國國防部官網發布，意義顯然不太相同。