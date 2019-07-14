即時快評：一差200億 軍購建案失準

2019-07-14 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美台軍售難免有公布前後額度不符的現象，但國防部事前作業愈精確，就愈能貼近美方實際發布結果，以便滿足預算審查、支應程序，並按事前規劃的作戰需求，徹底落實建軍備戰。採購重型戰車固然機會難得，但建出事前、事後落差高達200億元的軍購案，顯見軍方商情蒐集能力低落、建案紀律可議，若不向立法院交待清楚，民脂民膏不應輕率支應。

國防部經訪商、完整建案程序決定採購M1A2T戰車及附屬裝備，經立法院三讀通過「銳捷專案」400餘億元預算；但美國正式發布軍售案，全案卻高達600億元，與事前評估落差極鉅。傳軍方有意重新修改建案程序，藉以追加預算，希望按美方釋出清單完整進行採購。

事實上，根據以往軍售案經驗，在美方正式發布售我軍備內容後，美台各軍種對口還有一系列的專案會議要開，我方確定的採購品項，確實將因應協商與實際預算額度而有所異動。但預算落差愈大，所獲裝備層次與當時建案期待可能就愈遠。

舉例來說，陸軍過去採購60架UH-60M直升機的「天鳶專案」，由於當時駐廠人員與換裝預算沒計算好，部分預算超支，我方只好被迫降低隨機附屬裝備來因應，如機上機槍從三管50機槍降低規格成陽春的7.62機槍、快速繩則從三具變兩具，隨機裝備東除西扣，戰備效益下降。

美台間過去當然也曾有過價差過大的軍售案，如空軍採購長程預警雷達的「安邦專案」，預算從304億元一路追加到410億元；研改F-16V的「鳳展案」近年來逐年動輒增加百億元預算同樣時有所聞。但兩者因有我方必須支付新研發費用的不確定因素，因此遭美方予取予求。

但重型戰車屬於傳統科技，不但多國使用且品項穩定，且經陸軍多年考察、印證，逐項對美提出「發價書需求信函（LOR for LOA）」，為何仍會建出落差高達200億元的預算案？令人質疑，軍方事前若非商情蒐集能力低落，預判失準，就是存心欺瞞立法院，希望預算「頭過身也過」。

美方此次售我M1A2T戰車，除戰車、拖車與救濟車外，還包括隨車槍械、裝備、彈藥與技術與後勤支援服務，高達40餘項。按過去經驗，陸軍爾後固然可將部分採購品項，比照空軍採購「鳳展案」，於其他年度再於同一專案中申報增額，用「分期付款」來支應，或者以拆案方式解決預算缺口，如M88A2救濟車、拖車、彈藥、車堡與二三級廠皆另外建案，人員接換裝訓練則疏散到各年度軍售訓練，部分品項甚至索性暗自「塞到」各年度軍事維持費中以續購案處理，將排擠其他軍投建案。

但此案一口氣多出高達200億元，若按過去降低規格採購的方式因應，當前哪些項目要暫緩、降低規格或另建案疏散，才能在不影響接裝下解決預算缺口？外界難以想像。尤其全案披上機密外衣，監督空間有限。