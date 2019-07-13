美眾院通過NDAA 支持對台軍售

2019-07-13 03:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦眾議院12日通過2020財年國防授權法案（NDAA），根據上月公布的版本，國會認為，美國應持續加強與台灣的防務與安全合作，且美方應支持對台軍售。

美國國務院8日才批准對台出售逾22億美元的戰車等軍備，行政部門已知會國會。中國大陸發言人耿爽12日在記者會表示，為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁；但耿爽並未說明具體的制裁細節與對象。

眾議院12日以220票同意，197票反對，通過眾院版NDAA，數周內可能公布調整後版本內容。參議院已於上月底通過，待兩院協商並通過一致版本後，再交由總統簽署成法。

根據6月19日的版本，第1248條國會對台意見，包括台灣關係法與六項保證皆為美台關係的基石，以及美國應強化與台灣的防務與安全合作，支持台灣發展，以維持足夠自衛所需能力等。

國會意見也認為，基於台灣關係法，美國應持續支持台灣經由對外軍售、直接商售與產業合作，獲得適當的防禦性武器；美國應確保及時檢討與回應台灣提出的軍購需求，以改善對台軍售的可預測性。

此外，國防部長應與國務卿商討，推行有關加強台灣安全的交流與合作政策，包括依據「台灣旅行法」推動美台資深國防官員與軍事將領交流。