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影／憲兵新購電擊槍 六公尺內可瞬間制服歹徒

2019-07-11 16:06聯合報 記者程嘉文╱即時報導

鐵路警察李承翰值勤時被刺殺身亡的事件，引發外界關注，憲警人員應該配屬非致命性武器，用以制伏歹徒。憲兵指揮部今天下午就展示新服役的多功能拋射式電擊槍，可以在6公尺內以3萬伏特的直流高壓電，瞬間讓對方失去攻擊能力。此外也可以發射橡膠彈、震撼彈、辣椒粉等。

憲兵指揮部表示，為確保警衛勤務與值勤人員安全，憲指部於去年12月籌獲拋射式電擊槍，完成相關人員訓練後，從今年起6月起，配屬衛戍區衛哨勤務人員使用，提供值勤人員近距離或中距離的防護，用以癱瘓或嚇阻歹徒之攻擊。

此次憲兵採購的拋射式電擊槍，為國內廠商駿安科技製造，槍口可以配合不同需求，換裝不同的卡匣，用以發射電擊探針（有效射程3.5~6公尺）、辣椒粉（3~5公尺）、辣椒彈（12~15公尺）、橡膠彈（12~15公尺）、震撼彈等。如果與歹徒近身，沒有安裝卡匣的槍口，也具備一般電擊棒的放電功能。

憲兵332營營長張洧駿中校表示，此次新購電擊槍，採用3萬伏特的高壓直流電，電擊之下，足以讓歹徒失去攻擊能力至少2~3分鐘。此外相較於一般電擊棒使用交流電，直流電造成受擊者心室不正常顫動的機率也較低，可以有效發揮遏止效果但減少致命性。

他也表示，目前憲兵執行衛哨勤務的官兵，所使用的非致命性武器，除了新購的電擊槍之外，還包括軍備局製造的網槍、辣椒噴霧、甩棍等。

憲兵採購的拋射式電擊槍，有效範圍可達6公尺。記者程嘉文／攝影
憲兵採購的拋射式電擊槍，有效範圍可達6公尺。記者程嘉文／攝影
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從今年六月起，憲兵衛哨人員開始配屬拋射式電擊槍。記者程嘉文／攝影
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