張善政：每一分武器採購預算都應用在刀口上

2019-07-11 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



美國務院批准對台軍售案，包括一○八輛M1A2艾布蘭戰車與相關設備和支援。行政院前院長張善政今天在臉書貼文表示，談了許久的M1A2最強戰車採購案，美方終於同意要出售。這看來的確是令人高興的事，但是深究一下，事情未必如表面上這樣樂觀。

張善政指出，首先，這消息宣佈的時機是在日本大阪G20會議結束後沒多久，證明的確美方是因為怕得罪中共，進而影響到G20的川習會，所以拖到會議後才放行這項採購案。這顯示台灣採購武器，時程還是受制於美中關係。當美國對大陸有所求的時候，武器就很難買到。這對於我方能否自主掌握武器部署的期程，是一個隱憂，萬一某項武器老舊亟需汰換，卻卡在美中有要事待商，台灣怎麼辦？

張善政表示，其次，是武器檔次的問題。報載這型戰車火力強大、性能卓越，似乎買到非常高檔、最先進的東西。但問題是，為什麼空軍或海軍就買不到同樣檔次的東西？那是因為賣給台灣空軍與海軍的先進機艦，使用在鄰近海域、空域時，都有實際與對岸機艦接觸的機會。如果最先進的武器因故與大陸交火，風險很難預料；甚至武器若不幸被大陸擄獲，那就是美國先進武器的大災難。

反之，戰車是部署在陸地上，與對岸短兵相接的機會就趨近於零，很安全。換言之，從我方角度來說，這樣先進的戰車除了演習訓練以外，在實際嚇阻對岸對我挑釁上，是用不太上的。若真有用上的一天，那就是對岸入侵台灣本島的時候。

他表示，最關鍵的問題是，斥鉅資引進這種高戰力戰車，台灣背後的國防策略是什麼？台灣的確需要維持一定的陸上戰力以為嚇阻，但是嚇阻作法的武器部署策略是什麼？真的準備有一天和對岸在台灣土地上對恃嗎？如是這樣，真是令人擔憂。

張善政指出，如果他是總統，他主張「禦敵於境外」，在有限國防採購預算下，海上、空中武器應該是優先項目、海陸空三軍的定位與資源分配，應該適時調整，他也主張，應該更積極的去加碼擴充我們網路戰能量，這幾乎是唯一不受制於人可以自主發展的技術，而且台灣民間、年輕人已經有很好的基礎，也應該大幅引進運用。台灣與對岸的網路戰，時時刻刻都在進行，所以每一分錢的投資，都能充分發揮。

張善政表示，戰車不是不該買，但是希望每一分武器採購預算，都是用在刀口上。希望政府可以告訴人民，這八百多億的預算，的確是花在刀口上，而且戰車真的是整體國防策略下最優先的項目。