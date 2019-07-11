「隱藏版」軍售耐人尋味 國防部這樣解釋

2019-07-11 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美方日前透過國防安全合作局（DSCA）宣布對台4項軍售，但實際公開項目僅限於M1A2戰車與刺針防空飛彈，國防部首度公開宣稱：「『標槍反裝甲飛彈』及『拖式2B反裝甲飛彈』2項對台軍售案，為續購項目，毋需公布在DSCA網站」，這項「隱藏版軍售」到底有無正式通告美國國會，情況耐人尋味。國防部解釋，這2項軍購案，符合「知會國會」審議程序金額門檻條件，美方通知已正式「知會國會」，但數量與金額不便說明。

有專家認為，美國軍備出口管制法對於武器裝備輸出通告國會的種類與販售規模，有著明確規定。除北約盟邦與紐澳日韓等國外，價值1400萬美元以上「主要國防裝備」(MDE)的 軍售案均需通告國會。前述國家的門檻為2500萬美元。而「主要國防裝備」的定義為「一次性研發成本超過5000萬美元或總生產成本超過2億美元者」。「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」均明顯符合這個定義。也就是說，這兩項都應該需要正式通告國會。

對於國防部所謂另「續購項目」毋需上網的說法，專家也認為似與實際情況相抵觸。因為美國在2015年12月就出售一批數量跟此次基本上完全相同的刺針飛彈給台灣，但此次續購的刺針飛彈案同樣也透過DSCA網站加以公告。就算美國在2003年就將台灣提升為「主要非北約盟邦」(Major Non-NATO Ally) 等同地位，而將對台軍售視同紐澳日韓待遇好了，也只不過是將通知國會的金額門檻略為提高而已。

專家認為，除非這是美方新規定，或者此次出售的標槍與拖式2B飛彈兩案的個別金額均低於法律規定門檻，否則「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」仍應該需要正式通告國會並上網公佈的。

但國防部解釋，「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」兩項軍購案，符合「知會國會」審議程序金額門檻條件，美方通知已正式「知會國會」。而美方認定2015年12月公告的「人攜式短程防空飛彈」是海軍採購案，與此次陸軍採購案項，屬於不同購案，因此未歸類續購案，因此公告於DSCA網站上。