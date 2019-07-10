新戰車購案引進工合計畫 中科院等單位獲技術大補帖

2019-07-10 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國正式發布售我108輛M1A2T戰車，按國防部規劃，軍售案將引進工業合作計畫，將戰車砲塔、射控系統等關鍵系統的維修生產技術，轉移給中科院、軍備局202廠、401廠、陸軍飛勤廠與兵整中心。同時將由202廠建立戰車所需6種120公厘彈藥生產線。

中科院材料暨光電研究所完成雲豹甲車30公厘鏈砲塔研發，自行完成射控系統研製，如今又將獲引進戰車M1A2射控系統生產技術。

國防部說，針對M1A2T戰車120公厘戰車砲管後續維護能量建立，已由軍備局函文經濟部工業局，將砲塔含砲管等系統新增工業合作需求，將砲塔、動力及射控系統納入工業合作技術引進移轉，由我國建立自主維修能量。

國防部指出，因應「銳捷專案」新增工業合作需求項目，包括：由中科院、軍備局202廠與陸軍兵整中心負責戰車砲塔系統生產、維修、組裝及測試移轉；並負責戰車含動力系統生產、維修、組裝及測試技術移轉；另由中科院、軍備局401廠與陸軍飛勤廠負責戰車駕駛手熱像暨射控系統生產、維修、組裝反測技術移轉。

國防部表示，這些工業合作項目，將可讓接裝的戰車裝備損壞時，能就地及時拆解維修，並於組裝後實施組裝及測試作業，不需透過送美回修管道。