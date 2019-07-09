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美售台108輛M1A2戰車、250枚刺針飛彈

2019-07-09 23:42聯合報 華盛頓記者張加、記者林敬殷程嘉文／連線報導

美軍售M1A2戰車，強化台灣國防防衛能力。 圖／翻攝自美國國防部網站
美軍售M1A2戰車，強化台灣國防防衛能力。 圖／翻攝自美國國防部網站
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國務院批准 總價685億元

美國務院批准對台軍售案，包括一○八輛M1A2艾布蘭戰車與相關設備和支援，以及二五○枚肩射型FIM-92F刺針飛彈及相關配備，總金額約廿二億美元（約合台幣六八五億元）。

蔡總統感謝「助台強化自我防衛」

蔡英文總統昨天表達感謝，美國政府持續以具體行動履行承諾，協助台灣強化自我防衛的力量，嚇阻外來可能的軍事威脅，確保台海和平及區域的穩定；台灣有充分的決心，堅定守護得來不易的民主和自由，也會共同捍衛區域中的安全與穩定。

美軍現役的肩射型刺針防空飛彈，通常以兩人為一組。 圖／FAS網站
美軍現役的肩射型刺針防空飛彈，通常以兩人為一組。 圖／FAS網站
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美官員曾說「M1A2不適合台灣地形」

不過據指出，某美方官員在與我方討論軍售案時，曾直言M1A2不適合台灣地形，不懂台灣為何提出此軍購需求；另一位熟悉美台溝通的我方人士卻說，台灣需要的不是M1A2戰車，可美方執意要賣。

美國國防安全合作局透過新聞稿表示，軍售案出售的設備與支援，不會改變區域軍事平衡，透過這項研擬軍售案支持接收方（指台灣）持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

路透日前報導，美國行政部門知會國會的對台軍售案內容，除了戰車，還包括各種反戰車飛彈，其中有四○九枚標槍飛彈，價值一億二九○○萬美元；一二四○枚拖式反戰車飛彈，價值二億九九○○萬美元，以及二五○枚可攜式刺針飛彈，價值二億二三○○萬美元。

知情人士向本報證實上述報導正確，美方此次批准四筆軍售案，包括標槍飛彈與拖式飛彈，這二筆軍售內容，將透過其他管道公布。

這次美方搭配M1A2戰車售台的武器，包括其使用的各式彈藥、引擎、通訊設備，以及十四輛M88A2裝甲救濟車，用於拖救故障戰車，十六輛M1070A1重型拖車，用於載運戰車長程移動。

新戰車重63噸 道路橋梁能承受？

M1A2比現役的M60A3與CM11戰車都重，國內的道路、橋梁能否承擔？陸軍參謀長楊海明表示，M1A2重量約六十三噸，陸軍先前已對此測試評估，道路橋梁的承受力沒有問題。對於M1A2使用的一二○公釐砲彈，我方也研擬引進生產線。

至於由步兵攜帶的肩射型刺針防空飛彈，則是首度獲美方同意出售。依據先前軍方對立院報告，第一階段採購兩百五十枚，未來將再增購一千三百枚，主要由外島與海軍陸戰隊使用。

飛彈軍售陸軍
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