2500億元F-16V美方遲未宣布 國軍憂屆時受大選影響

2019-07-09 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



被陸軍將領形容「期盼了廿五年」的M1A2戰車終於底定，不過金額將達新台幣2500億的空軍增購66架F-16V（正式名稱為F-16 block70/72）戰鬥機，至今還不聞樓梯響，甚至華府方面屢傳消息，可能顧慮與中共關係而暫不同意。對此，我方官員仍表樂觀，但由於戰機須以特別預算支應，得先由立院通過條例才能編列。不過下半年進入總統與立委選戰高峰，時程會非常緊迫，甚至可能拖到下一屆立院才通過。

依據美國對外軍售程序，在國務院同意後，五角大廈的國防安全合作署（DSCA）才對國會與大眾公布。至於詳細的裝備清單，DSCA公布項目就是美方提供額度的「天花板」，雙方議定採購品項、確實價款後，才正式簽訂發價書（等於合約），開始軍售作業。

國防部官員表示，先前曾經發生，美國批准出售軍艦使用的方陣快砲，立院尚未完成預算審查，軍方就與美方簽發價書，引起朝野立委強烈指責先斬後奏，承辦官員被記過處分。因為上次的教訓，這次在我方確定取得預算之前，絕不會搶先簽發價書。

但不同於循年度預算編列的M1A2戰車與刺針飛彈，增購F-16V的金額龐大，只能另編特別預算，否則必定排擠其他國防投資。因此必須在由立院「過兩關」，先通過特別條例取得法源，再編列預算送審，需要相當時間。軍方先前期待利用立院臨時會，至少先通過條例，9月開始新會期，就可審查預算。但美方遲遲沒有進度，使得希望落空。