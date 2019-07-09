【即時短評】軍購應避免把自己陷進大國對撞的絞肉機

2019-07-09 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



美國終於宣布出售M1A2戰車，對中華民國陸軍而言，堪稱四分之一世紀的夢想總算成真。裝甲兵出身的國防部長嚴德發，今天心情想必大為欣慰，總算可向「列祖列宗」與現役部屬有個交代。

另一方面，國軍大量引進肩射刺針防空飛彈，如果野戰部隊遭遇敵人直升機等空中攻擊，反擊火力將明顯增加。甚至可以預期，駐守博愛特區的憲兵，必然也會分配到刺針，加強對中樞機關的防衛。

純就性能層面來說，M1A2與刺針，都是當今軍火市場上的一時之選。不過國軍增購新式戰車與短程防空飛彈，隱然也代表：未來台海如果開戰，我方並無能力「拒敵於境外」，必須要在自身土地上，與敵軍戰車或攻擊機一決雌雄。

添購強化本土決戰的兵器，固然可以說是建軍方向的務實，卻也形同承認，面對每年預算增加近一成、大肆擴張的中共解放軍，我方軍力成長的幅度，相形見絀。

當下面臨的現實問題是，面對不排除武力犯台的強鄰，不可能不建軍備戰，但又沒有能力與其進行齊頭式的軍備競賽。如果因為眼看對方強大，就認為乾脆屈膝認輸，不必抵抗也無須投資武備，這當然是嚴重妄自菲薄；然而如果漠視現實，政治口號掛帥，來取代冷靜客觀的戰略評估，甚至藉著對內煽動敵意來換取選票利益，則更是暴虎馮河，不僅自身不知死所，還恐將拖累全體民眾一起陪葬。

所謂國防乃至國家安全，原本就不是單純的軍事競賽。建立軍事硬實力的底氣，固然是必要條件，但絕非充分條件。對外要廣結善緣、善用軟硬交替與縱橫批闔，避免把自己陷進大國對撞的絞肉機；對內則必須體會「上下同欲」的重要，不可以因為政權在手，就全心為一己政治利益謀畫，在人群中恣意割裂「我們」與「他們」，毫不介意對社稷和諧與民心士氣的斲傷。