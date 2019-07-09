M1A2戰車指管系統 專家：中科院「迅合專案」研製中

2019-07-09 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國正式發布售我108輛M1A2T戰車，戰車配備的指揮管制系統引發外界關注。有專家指出，中科院正執行「迅合專案」為陸軍發展數位化野戰指管系統，預計2021年完成先導型產製與驗證測試，勢必會列為優先選用方案。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，M1A2戰車軍售案雖已正式通告國會，預計未來數月內即可向我提交發價書，並於今年底前後簽署，但顯然還有一些重要的相關次系統仍在爭取獲得中。兩個要者，一為整合雷達感測系統與攔截發射器的主動防禦系統 (APS)，另一則是戰車用指揮管制系統。

梅復興預測，主動防禦系統應會優先考慮美軍現用構型，但因美軍也才剛開始安裝該系統，基本上仍屬「過渡/應急」（interim) 性質，以待更理想的系統完成發展測試。所以，我們陸軍可能還會需要一段時間才能獲得。但由於M1A2T戰車開始交貨仍需三年左右，所以理應還有一定的評估作業與採購時間。