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M1A2戰車指管系統 專家：中科院「迅合專案」研製中

2019-07-09 18:35聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國正式發布售我108輛M1A2T戰車，戰車配備的指揮管制系統引發外界關注。有專家指出，中科院正執行「迅合專案」為陸軍發展數位化野戰指管系統，預計2021年完成先導型產製與驗證測試，勢必會列為優先選用方案。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，M1A2戰車軍售案雖已正式通告國會，預計未來數月內即可向我提交發價書，並於今年底前後簽署，但顯然還有一些重要的相關次系統仍在爭取獲得中。兩個要者，一為整合雷達感測系統與攔截發射器的主動防禦系統 (APS)，另一則是戰車用指揮管制系統。

梅復興預測，主動防禦系統應會優先考慮美軍現用構型，但因美軍也才剛開始安裝該系統，基本上仍屬「過渡/應急」（interim) 性質，以待更理想的系統完成發展測試。所以，我們陸軍可能還會需要一段時間才能獲得。但由於M1A2T戰車開始交貨仍需三年左右，所以理應還有一定的評估作業與採購時間。

至於指管系統，梅復興認為，因為美國對盟邦並不出口其制式的FBCB2、即旅級以下戰鬥指揮系統軟體，頂多是依照澳洲、埃及與摩洛哥等多國採購M1系列戰車的案例，美方只出售已通過與砲塔內部整合的美軍制式系統硬體，並由使用國自行提供指管系統軟體。由於中科院正執行「迅合專案」為陸軍發展數位化野戰指管系統，並預計2021年才完成先導型產製與驗證測試，這勢必會列為優先選用之方案。無論「迅合」究竟是否能充分滿足陸軍M1A2T的需求，這部分恐怕也得等到至少兩年後才會有定論。

M1A2戰車。圖／翻攝自美國國防部網站
M1A2戰車。圖／翻攝自美國國防部網站
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