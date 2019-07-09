專家：重戰車非廢物 買M1A2最大意義是「軟因素」

2019-07-09 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國正式發布售我108輛M1A2T戰車，有專家表示，台灣採購戰車，並非純軍事分析與美方思維的理解所能涵蓋；而美同意出售戰車主因，可能取決於尊重台灣自身的專業軍事需求評估與軍民士氣等「軟因素」。

台海安全研究中心主任梅復興今天以「美國政府終於正式通告軍售M1A2T戰車給我國了！」在臉書貼文表示，採購M1A2有其一定的可恃需求邏輯，因此雖非台海防衛作戰的萬靈丹，但也不是某些批評者口中的廢物，更不至於是開倒車。面臨共軍全頻譜泰山壓頂優勢的威脅，而台灣預算資源又不豐裕的情況下，主戰車有否必要優先並付出如此高額成本來獲得，顯然才是值得辯論的核心。

梅復興進一步披露，美方在考慮我提出申購M1A2的過程中，也曾拿捏過這層因素。除了對重型戰車在台灣部分地區，尤其陸軍規劃優先部署M1系列戰車的北部六軍團守備區內的沿海濕地暨山區地形運動能力的疑慮外，美國軍方與國防部對於台灣會優先採購主戰車的投資排序思維就有所保留。事實上，這狀況一直持續到去年底今年初，使得該案一直存在著相當的不確定性。我方部分高層人士對美方後來會竟會同意放行出售M1A2，甚至還感到相當的訝異！

梅復興說，至於美方後來為何會同意出售M1A2，主要原因可能還是決定尊重台灣自身的專業軍事需求評估。因為有些相對的「軟因素」，例如：軍民士氣，更新戰車所暗喻台灣願意戰至敵軍大股登陸後的決心，以及必須阻嚇共軍精銳登陸矛頭長驅直入攻占中樞導致政治崩解等，而並非純軍事分析與美方思維的理解所能涵蓋。