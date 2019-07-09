陸軍追重戰車近廿年 採購M1A2是士氣考量

2019-07-09 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國正式發布售我108輛M1A2T戰車，這項軍售的意義，對軍方內部而言，如同一位軍方核心將領事前坦言：主要是士氣考量。美台軍購向來是政治籌碼，泰半是政治磨合下的產品。如同我國希望對美採購F-35B戰機，但卻被打折成F-16V。重型戰車能在當前「灘岸決勝」戰備上發揮多少實質效益，見仁見智。

陸軍自2001年陳鎮湘總司令任內，即正式提案要求採購M1戰車，希望改善戰車老舊現況，但長年來屢遭參謀本部打回票。近年戰車意外頻傳，監察院去年對國軍戰車現況展開調查，關切戰車現代化議題，陸軍因此一股作氣，在國防部長由裝甲兵科的嚴德發接任加持下，「銳捷專案」闖過參謀本部建案審查，正式對美提案。

採購M1A2戰車，固然對改善裝甲兵操作戰車環境、裝具現代化與火砲口徑、射程延伸，具有指標性意義，但是否為當前國軍戰備急需，見仁見智。尤其陸軍坦承M1A2戰車因超寬、超高及超重等問題，無法符合國內一般道路、鐵路及高速快速公路法令規範，國軍不但須自主建購輸具，還要對油庫與周邊道路進行拓寬，部署上有一定鈍重性。就連購案提出之初，美方也傳質疑。

但戰車是陸軍建軍指標，歷經近廿餘年陸軍積極爭取，去年原有意趁一口氣採購500輛，但在參謀本部斟酌下，定案採購兩個營、108輛。當時核心將領就明示，准予採購，是「士氣考量」。至於重戰車在「灘岸決勝」要發揮什麼關鍵戰力？部署北部作為海岸、要塞防衛？恐怕都是士氣考量下自行延伸的說法，軍內其實尚無明確論述。