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國防部：教召將逐次以志願役退伍官兵為主

2019-07-09 13:06聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部全民防衛動員室主任韓岡明上午表示，國軍後備部隊教召，現在大部是義務役退伍軍人，但因應募兵制推動，將來會以志願役退伍軍人為主，訓練強度也會逐次增強。

國防部上午舉行例行記者會，後備指揮部參謀長丁大成在會中表示，我國列管後備軍人有230萬人，退伍8年以內的青壯人力，約有90萬人，人數足以滿足國軍在後備動員人力上的需求，教召報到率約98%；在提升後備訓練強度上，軍事訓練役自104年編入後備部隊開始，國防部就研擬調整訓練科目，針對個人專業與訓練課程，原參與教召6發彈藥提升到21發，合格從6發内3發中靶，提升到4發合格，增強戰力。

丁大成說，今年特別針對擔任海岸一線守備的新訓旅，教召由志願役現役或退役官兵編成，教召由19%提升到32%，今年經教召與演習驗證，對戰力提升卓有成效；今年將進一步針對陸軍四個打擊群旅，針對志願役提升教召比例，未來會視志願役退伍列管人力，加強教召。

韓岡明也進一步表示，將來後備部隊的教召，會以志願役退伍軍人為主，現在教召大部是義務役退伍軍人，將來因應募兵制執行，志願役退伍軍人每年會逐步增加，都是服役4年以上的成熟戰力，將來將逐步擴大運用志願役退伍人員的戰力，充實後備部隊；訓練強度也會逐次增強，目前教召是兩年一次、每次5到7天，每年也舉辦自強演習，徵用、徵購民間物資支援作戰，國民不用懷疑後備軍人保衛台灣民主自由價值的決心。

國防部全民防衛動員室主任韓岡明上午表示，國軍後備部隊教召，現在大部是義務役退伍軍...
國防部全民防衛動員室主任韓岡明上午表示，國軍後備部隊教召，現在大部是義務役退伍軍人，但因應募兵制推動，將來會以志願役退伍軍人為主，訓練強度也會逐次增強。記者洪哲政/攝影
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國軍退伍軍人教召志願役國防部
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