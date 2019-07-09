國防部：教召將逐次以志願役退伍官兵為主

2019-07-09 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部全民防衛動員室主任韓岡明上午表示，國軍後備部隊教召，現在大部是義務役退伍軍人，但因應募兵制推動，將來會以志願役退伍軍人為主，訓練強度也會逐次增強。

國防部上午舉行例行記者會，後備指揮部參謀長丁大成在會中表示，我國列管後備軍人有230萬人，退伍8年以內的青壯人力，約有90萬人，人數足以滿足國軍在後備動員人力上的需求，教召報到率約98%；在提升後備訓練強度上，軍事訓練役自104年編入後備部隊開始，國防部就研擬調整訓練科目，針對個人專業與訓練課程，原參與教召6發彈藥提升到21發，合格從6發内3發中靶，提升到4發合格，增強戰力。

丁大成說，今年特別針對擔任海岸一線守備的新訓旅，教召由志願役現役或退役官兵編成，教召由19%提升到32%，今年經教召與演習驗證，對戰力提升卓有成效；今年將進一步針對陸軍四個打擊群旅，針對志願役提升教召比例，未來會視志願役退伍列管人力，加強教召。