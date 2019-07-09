國軍重戰車到手 國防部：用實力捍衛民主和平

2019-07-09 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國正式發布售我108輛M1A2T戰車，陸軍司令部參謀長楊海明上午表示，M1A2戰車重量約63噸，陸軍已在採購前已針對台灣橋樑與道路作過測試與評估，在承受力上沒有問題；至於運輸方面，採購上已配合採購輸具。

國防部上午舉行例行記者會，由於美方正式宣布售我M1A2T重型戰車，陸軍常務次長徐衍璞率各聯參對外說明軍售與後備訓練內容。徐衍璞表示，說明軍售、後備動員與募兵能量，國防部立場明確，因中共從未宣布放棄武力犯台，必須以實力來捍衛民主自由與和平，國軍一年365天、一天24小時捍衛國家安全，提升整體戰力，強化部隊訓練，都是近年來國軍戮力以赴的。在全民支持下，國軍有信心有能力確保國家的和平安定與安全。

由於M1A2T戰車在台有超寬、超高及超重等問題，無法符合一般道路、鐵路及高速快速公路法令規範，楊海明表示，M1A2戰車重量約63噸，本身因配備1500匹馬力的燃氣渦輪引擎，機動力沒問題，至於重量，陸軍已在採購前針對台灣橋樑與道路作過測試與評估，在承受力上沒有問題；至於運輸方面，採購上已配合採購輸具。他說，韓國、日本與英國等國地形與台灣相仿，該國戰車重量與我國差不多，所以M1戰車在台灣的機動和運輸沒有問題。而我國也會考量引進戰車所需120公厘彈生產線。