親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
中市出招抗空汙
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

北京比基尼之亂：中國「膀爺」的文明整治？

鍾小平開第一槍 宣布退出國民黨替柯文哲輔選

美國一年內兩度對台軍售 外交部：歡迎且由衷感謝

2019-07-09 10:33聯合報 記者張文馨╱即時報導

美政府強調，這次軍售案不會改變台海的軍力平衡。路透
美政府強調，這次軍售案不會改變台海的軍力平衡。路透
分享
美國國務院批准售台M1A2T艾布蘭戰車與相關設備、刺針飛彈及相關配備，金額約22億美元。對此，外交部發布新聞稿表示誠摯歡迎，並對美國在台美共同紀念《台灣關係法》立法40周年之際，持續以具體作為履行該法及六項保證對我方安全承諾，表達由衷感謝。

外交部指出，這是川普政府上任以來第四度對台軍售，也是繼今年4月15日美方提供我飛行員訓練及路克空軍基地F-16戰機升級維修套案後，第二度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視與支持，以及持續履行對我安全承諾的堅定決心。我政府感謝美方逐步落實對台軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部指出，近來中國不斷以恐嚇言論及軍事挑釁行徑破壞區域內的和平及穩定，台灣位處於中國野心擴張的最前線，承受北京無所不用其極的壓力及威脅。此次我方採購M1A2戰車及各式飛彈，有助提升我國自我防衛能力，及落實我國軍整體防衛作戰概念。

外交部表示，美國政府依照台灣關係法持續軍售台灣，並不會對兩岸關係造成影響；相反地，強化台灣防衛實力，嚇阻可能軍事進犯，才能維繫兩岸的和平與穩定。中華民國政府歡迎美國對台軍售常態化的做法，並對於此一最新決定表達誠摯感謝之意。

國軍外交部軍售飛彈台灣關係法F-16空軍戰機
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

美批准新一波對台軍售 總統府：歡迎與由衷感謝

2019-07-09 10:29

美發布售台M1A2T戰車 附屬拖車隊受矚

2019-07-09 09:21

將軍晉階典禮有祕密…肩上掛星 這個小東西不能少

2019-07-09 09:00

美國務院批准 售台108輛M1A2戰車

2019-07-09 05:59

徵募兵制交戰 韓國瑜回嗆蔡英文「只會嘴巴嗆中」

2019-07-08 21:21

影／七七抗戰紀念淡薄 軍校總會開赴大陸紀念抗日英靈

2019-07-08 18:16

韓國瑜提倡徵兵、募兵並行 王金平：徵兵要怎麼徵？

2019-07-08 14:16

韓國瑜主張徵兵不可廢 國防部千字文回應

2019-07-08 12:22

陸官西點軍校生優異曝光 惟獨不見她

2019-07-07 11:34

新戰車可望到手 陸軍仍計畫評估提升M60A3戰車

2019-07-07 10:57

儀隊競賽9校爭霸 戰機模型體驗吸睛

2019-07-06 16:43
看更多

熱門文章

軍公教調薪案本周登場 全教總：加薪11％不為過

2019-07-08 19:12

美國務院批准 售台108輛M1A2戰車

2019-07-09 05:59

謝龍介在民進黨總統初選中支持這個人 理由超爆笑

2019-07-08 12:50

朱立倫初選直取台南！他這股伏兵 韓國瑜也得敬三分

2019-07-09 08:00

柯文哲決定了？鍾小平：副市長在上海說柯會選2020

2019-07-08 18:00

將軍晉階典禮有祕密…肩上掛星 這個小東西不能少

2019-07-09 09:00

前朝官員唱衰高雄 韓國瑜：衝經濟她卻不爽，該吃藥了

2019-07-08 20:34

盧秀燕要中火舊機組下架 原因竟和恐龍滅絕有關

2019-07-09 01:44

國民黨初選可能作弊嗎？黃暐瀚整理4點得出這個結論

2019-07-08 18:15

7月15日滅國瑜黨？謝寒冰：若真殲滅，國民黨只能觀落陰

2019-07-08 13:19

韓國瑜主張徵兵不可廢 國防部千字文回應

2019-07-08 12:22

國民黨初選今起跑 李正皓：兩大因素讓韓國瑜佔優勢

2019-07-08 20:26

郭台銘喊「選情告急」 批民進黨反操作民調灌票韓國瑜

2019-07-08 12:00

為何要5參選人一起簽公約？ 葉元之爆郭台銘目的

2019-07-08 16:55

韓、郭對撞不可避免 徐永明：周美青可能會被請出動

2019-07-08 12:12

蔡政府以國安之名頻修法 孫大千：人民等坐政治黑牢

2019-07-09 08:24

李佳芬名下建物遭指違建 主屋前2樓建物已拆除

2019-07-08 12:04

韓國瑜提倡徵兵、募兵並行 王金平：徵兵要怎麼徵？

2019-07-08 14:16

韓國瑜向綠選民喊話 「不滿意執政，還要繼續支持？」

2019-07-08 20:41

蔡英文回嗆郭台銘送國旗帽 「我不是他的員工」

2019-07-08 16:03

美發布售台M1A2T戰車 附屬拖車隊受矚

2019-07-09 09:21

韓國瑜在外租屋 徐永明：草包市長狡兔三窟 維安不輕鬆

2019-07-09 08:22

租屋神秘被質疑？韓國瑜：歡迎來泡茶聊天

2019-07-08 15:59

藍營若有人脫黨選總統 李柏毅要綠營美女請雞排

2019-07-08 16:18

郭台銘指韓國瑜朱立倫未親簽公約 國民黨：全是本人簽

2019-07-08 17:23

傳藍營議員不滿市府服務 韓國瑜：調整改進

2019-07-08 16:00

影／鍾小平開第一槍 宣布退出國民黨替柯文哲輔選

2019-07-09 10:56

蔡英文嗆「外交讓專業的來」 郭台銘諷：斷交專業

2019-07-08 22:10

蔡英文嗆「不是他員工」 郭台銘：但我是納稅人

2019-07-08 18:00

修理中共代理人 蔡正元：中共若有樣學樣看誰神氣

2019-07-08 18:04

韓國瑜倡國軍徵募並行 郭批過時朱打臉

2019-07-09 00:15

蔡英文「台灣總統」簽名祝賀姐妹市惹議 宜市：尊重對方

2019-07-08 21:50

「罷韓30」連署快衝到10萬！兩團體將召募百名志工宣講

2019-07-08 14:47

綠營灌票給韓國瑜？黃偉哲：沒事幹嘛黑民進黨

2019-07-08 15:03

熱島降溫抗空汙 盧秀燕領軍多箭齊發

2019-07-09 00:13

衝刺慈惠宮挑戰郭台銘 朱立倫：媽祖不是用來托夢的

2019-07-08 11:26

直播烏龍讓雙城論壇交流歸零？柯文哲：人生考一百分也不好

2019-07-08 11:27

新聞眼／選舉誰怕誰？民意才是最大

2019-07-09 00:37

韓國瑜倡徵募兵並行 郭台銘：過時了！

2019-07-08 21:05

郭質問蔡「戴國旗帽很難嗎」遭回嗆7個字

2019-07-09 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top