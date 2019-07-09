美國一年內兩度對台軍售 外交部：歡迎且由衷感謝

2019-07-09 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



美政府強調，這次軍售案不會改變台海的軍力平衡。路透 分享 facebook 美國國務院批准售台M1A2T艾布蘭戰車與相關設備、刺針飛彈及相關配備，金額約22億美元。對此，外交部發布新聞稿表示誠摯歡迎，並對美國在台美共同紀念《台灣關係法》立法40周年之際，持續以具體作為履行該法及六項保證對我方安全承諾，表達由衷感謝。

外交部指出，這是川普政府上任以來第四度對台軍售，也是繼今年4月15日美方提供我飛行員訓練及路克空軍基地F-16戰機升級維修套案後，第二度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視與支持，以及持續履行對我安全承諾的堅定決心。我政府感謝美方逐步落實對台軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部指出，近來中國不斷以恐嚇言論及軍事挑釁行徑破壞區域內的和平及穩定，台灣位處於中國野心擴張的最前線，承受北京無所不用其極的壓力及威脅。此次我方採購M1A2戰車及各式飛彈，有助提升我國自我防衛能力，及落實我國軍整體防衛作戰概念。

外交部表示，美國政府依照台灣關係法持續軍售台灣，並不會對兩岸關係造成影響；相反地，強化台灣防衛實力，嚇阻可能軍事進犯，才能維繫兩岸的和平與穩定。中華民國政府歡迎美國對台軍售常態化的做法，並對於此一最新決定表達誠摯感謝之意。