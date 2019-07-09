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美發布售台M1A2T戰車 附屬拖車隊受矚

2019-07-09 09:21聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國國防安全合作局（DSCA）8日發布新聞稿指出，美國國務院批准售台M1A2T艾布蘭戰車與相關設備、刺針飛彈及相關配備。值得注意的是國軍現役的M88A1救濟車拖不動M1A2T戰車，所以這批軍售除內含各型彈藥外，還包含14輛M-88A2救濟車、16輛HET重裝備運輸車。國防部對美方這項軍售案表示感謝。

國防部上午表示， 美國政府於美東時間7月8日就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在一個月後正式生效。

國防部說，M1A2戰車及人攜式短程防空飛彈兩項22億2356萬美元、約新台幣678億1858萬元的軍售案屬新增需求，已公告在美國防部安全合作局（DSCA）網站。另，標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈兩項對台軍售案，為續購項目，毋須公布在DSCA網站。

國防部指出，此次美方同意軍售項目，是美國基於台灣關係法與六項保證，持續提供我國防衛性武器，為我國軍爭取多年的重要防衛武器裝備，獲得後有助於強化我國自我防衛能力及維護區域和平穩定，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部進一步表示，此次軍售是川普政府迄今對台第四次軍售，顯示美對台軍售趨於正常化，台美雙方持續鞏固安全戰略夥伴關係，共同維護台海自由民主及印太區域和平穩定。

國防安全合作局今日公布對台軍售購案，包括首批250枚I-92F MANPAD Stinger剌針導彈與附屬設備、108輛M1A2T戰車與附屬裝備。

戰車部分，包括122挺M2克萊斯勒機槍、216挺M240機槍、14輛M88A2救濟車、16輛M1070A1重型設備運輸車與拖車。此外，108套AN／PSN-13A防禦先進（SAASM）的全球定位系統（GPS）接收器（DAGR）等。

陸軍司令部曾表示，由於M1A2戰車因超寬、超高及超重等問題，無法符合一般道路、鐵路及高速快速公路法令規範，國軍須自主建購輸具，因此在戰車購案同時對美採購美軍現役M1A2專用載具拖板車。屆時在部署的作戰區成立專屬拖車隊，專責執行戰車機動運輸任務，16輛為一個連戰車的運輸量，未來採梯次運輸。

陸軍表示，現役M60A3戰車重量52公噸，M1A2戰車重量達63公噸，超出國軍現有裝備最大重量，所以併案採購美軍現役M1A2專用載具拖板車，以符合運輸安全及適法性需要。另考量作戰區運能調配，將規畫新編拖車單位，以達編訓合一。陸軍現役CM11戰車為51公噸，M60A3戰車重量52公噸，都是採用板車運輸。

美國國防安全合作局（DSCA）8日發布售台M1A2T艾布蘭戰車與相關設備、刺針飛...
美國國防安全合作局（DSCA）8日發布售台M1A2T艾布蘭戰車與相關設備、刺針飛彈及相關配備，金額約22億美元。值得注意的，這批軍售除內含各型彈藥外，還包含16輛M-88A2救濟車、14輛HET重裝備運輸車(如圖)。圖/取自WheelsAge.org
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