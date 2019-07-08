徵募兵制交戰 韓回嗆蔡英文「只會嘴巴嗆中」

2019-07-08 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜建議國軍「徵兵募兵並行」，遭總統蔡英文批評「對整體國軍兵源理解不足」，高市府新聞局今晚發出聲明，韓嗆說，募兵的兵源很快就要面對捉襟見肘，蔡英文沒有解答人民對國家戰力的疑惑，只知道「嘴巴嗆中」，在國防問題上粉飾太平。

韓國瑜質疑，據國防部規劃，國軍總員額是21.5萬人，但去年新生兒數只有18.1萬人、男嬰可能只9萬人，而出生率卻是20年前的6成；從人口結構來看，募兵兵源捉襟見肘是很快就要面對的問題，總統卻不回答這個問題，只用這麼淺薄的文字混過去，「不是把國家安全當兒戲嗎？」。

韓國瑜認為，國防部應有10年期以上的兵力動態評估機制，此評估包括未來戰爭型態、軍事威脅、國家財力，並搭配人口結構中年齡與性別的預估，才能精確規劃出我國未來戰力。

韓國瑜說能理解國防部拚命招募、也列舉出數字，但沒有解答民眾對未來國家戰力的疑惑，最重要是「後備兵力」如何規劃，真的發生戰爭時，正規軍戰損後後備兵力如何動員、有無足夠訓練，沒經過訓練即使願意犧牲，上戰場也只是當砲灰。

韓國瑜還怒指，國防不只是軍人的責任，重點還有「全民心防」，蔡英文只知道「嘴巴嗆中」，好像很敢、很辣，但沒培養出人民奮力抗敵、同舟一命的感覺，不然怎會讓AIT、智庫，甚至美國國務院的官員，認為台灣「缺乏自我防衛的決心，危機意識不夠？」，希望蔡英文嗆中的時候重點在「全民心防」，而不是圖個嘴巴爽騙選票。