韓國瑜主張徵兵不可廢 國防部千字文回應

2019-07-08 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



職業軍人出身的國民黨總統初選參選人、高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時，針對現行兵役制度，拋出「全募兵不可行、徵兵不能完全廢除」的主張。國防部上午重申我國現行兵役制度是募、徵並行，並非全募兵制，而預判109年底即可達成募兵制招募90%計畫目標，「募徵並行兵役制度」執行均順遂。

國防部表示，徵兵制遵憲法規範，未予廢除，另推動募兵制的目的，是藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」的現代化部隊。且遵憲法賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月常備兵役軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」的用兵需求。

國防部說，針對106年國軍原預計招募1476名大專考選預備士官，基於多元招募成效良好，志願役人力已穩定成長，遂於106年2月政策宣布，自107年起停止徵集1年役期義務役役男入營，致當年考選預備士官減少，但不影響全般整體招募成效。

國防部指出，國軍推動募兵制，在政府改善生活設施及調整待遇加給等「待遇、尊嚴、出路」整體配套措施挹注下，編現比由105年77.06%，迄今已達84.33%，留營率亦達75%，預判109年底即可達成募兵制招募90%計畫目標，募徵並行兵役制度目前執行均順遂。